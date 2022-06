2 giugno, quali supermercati sono aperti oggi? Ecco dove fare la spesa

Quali supermercati sono aperti oggi, 2 giugno? Sono molti i negozi ad aver optato per la chiusura durante la Festa della Repubblica. Alcune catene, tuttavia, hanno scelto di restare aperte. Dove è possibile fare la spesa oggi?

2 giugno, quali supermercati sono aperti oggi? Tutte le catene e gli orari

Oggi, giovedì 2 giugno, è la Festa della Repubblica e diversi negozi di alimentari han colto l’occasione per dare una giornata di meritato riposo ai propri dipendenti.

Dove andare a fare la spesa quindi, in caso di necessità? Chi non si è riuscito ad organizzare per tempo non deve disperarsi. Sono molte, infatti, le importanti catene di supermercati ad aver deciso di continuare a fornire i propri servizi anche oggi. Quali sono allora i punti vendita aperti? E che orari fanno?

Le catene ancora aperte: orario normale per Esselunga, restano aperti Lidl, Carrefour e Pam

Partiamo dalla Conad, la cui situazione varia di negozio in negozio.

La catena con sede a Bologna è infatti una società cooperativa, per cui i gestori di ogni punto vendita decidono in autonomia come organizzarsi per le festività. È possibile controllare se il negozio Conad più vicino è aperto o no sul sito ufficiale della catena. Buone notizie per chi invece preferisce far la spesa da Esselunga, i cui store resteranno aperti il 2 giugno con orari normali, dalle 8 alle 20.

Restano aperti anche gli store Lidl, Carrefour e Pam, con possibili variazioni d’orario.

Per quanto riguarda la Lidl, è possibile anche in questo caso controllare gli orari dei vari punti vendita sul sito della catena, nella sezione Punti Vendita e orari. I negozi Carrefour aprono invece dalle 7.30 alle 20.30, con pausa pranzo dalle 13 alle 15.30. Fanno eccezione gli store Carrefour di alcuni paesi del Nord Italia, Samone, Beregazzo, Bruino e Valpelline, che resteranno chiusi. Attivi anche molti punti vendita Coop, ad eccezione di quelli appartenenti alla rete Unicoop Firenze e Coop Centro Italia.

I negozi Coop in Lombardia, tuttavia faranno solo mezza giornata.

