Che tempo fa oggi: previsioni meteo per il 2 giugno 2022

Che tempo fa oggi, 2 giugno 2022. Tutte le previsioni meteo per la Festa della Repubblica. Si alza la temperatura in tutto il paese.

Che tempo fa oggi, 2 giugno 2022? Le previsioni del meteo per la Festa della Repubblica in tutto il paese. L’arrivo dell’anticiclone Scipione porta afa e calore in tutta la penisola. A parte qualche temporale isolato, l’Italia bolle sotto il sole.

2 giugno 2022, che tempo fa oggi? Le previsioni meteo in tutta Italia

Scopriamo le previsioni del meteo di oggi, giovedì 2 giugno, in tutta la penisola italiana. Secondo ilMeteo.it, ci aspetta una Festa della Repubblica rovente.

L’arrivo dell’anticiclone Scipione porterà un drastico aumento delle temperature in tutta Italia. Se si escludono alcuni temporali e nubi sparse sulle Alpi, nel resto del paese sarà dominato da un sole cocente. Venti deboli e mari tranquilli su tutta la penisola. Poche nuvole nel Nord Italia, che si godrà un clima caldo e soleggiato per tutta la giornata. L’estate precoce arriva anche al Centro, ma soprattutto al Sud Italia e nelle Isole, con temperature in costante aumento in tutte le regioni.

Con Scipione è caldo record: gli aumenti di temperatura

L’anticiclone Scipione punta a far esplodere i termometri in tutto il paese. Al Nord qualcuno riesce ancora a godersi un po’ di fresco, con Genova che avrà una temperatura massima di 23°C. Si arriverà invece a picchi sui 30°C a Milano e a Bologna. Si superano i 30 anche a Firenze e a Roma, dove si raggiungono picchi di 33-34°C. Anche al Sud si registra un aumento di temperatura, con massime a Napoli, Catanzaro e Bari tra i 31-32°C.

Sono tuttavia le isole ad avere la peggio: nell’entroterra sardo e siciliano si sfioreranno i 40°C.