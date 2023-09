Chi sono i cinque figli di Brigitte Nielsen: cosa sappiamo di loro?

Chi sono i cinque figli di Brigette Nielsen, cosa sappiamo della famiglia dell’icona anni Ottanta? Scopriamo qualche informazione in più sul loro conto, dalla carriera alla vita privata.

Chi sono i figli di Brigette Nielsen: cosa sappiamo sul loro conto?

La vita privata e sentimentale di Brigette Nielsen è stata senz’altro molto movimentata. Sposata per cinque volte nel corso della sua vita, l’icona anni Ottanta ha avuto ben cinque figli: Julian, figlio del primo marito dell’attrice Kasper Winding, Killian Marcus, nato dal matrimonio con il giocatore di football Mark Gastineau, Douglas Aaron e Raoul Jr., nati dall’unione con il pilota Raoul Meyer, e la piccola Frida, nata nel 2018 dall’amore con il suo ultimo marito, Mattia Dessì. Cosa sappiamo esattamente su di loro?

Chi è Julian Winding, primo figlio di Brigette Nielsen: vita privata, carriera

Julian Winding, nato il 12 aprile 1984, ha 39 anni ed è il figlio di Brigitte Nielsen e del suo primo marito, il compositore Kasper Winding. Ha ereditato l’animo artistico dei suoi genitori, seguendo le orme di entrambi, soprattutto del padre. Julian si è infatti costruito una carriera come musicista e compositore, senza disdegnare qualche piccolo ruolo in serie e film danesi. Nel corso della sua carriera ha lavorato spesso per il cinema scrivendo molte canzoni per colonne sonore. In passato è stato sposato con una donna di nome Sine Thybæk Hansen, al suo fianco tra il 2004 e il 2005. È possibile seguire Julian Winding e i suoi progetti più recenti e la sua quotidianità attraverso il suo profilo Instagram.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Julian Winding (@julianwinding)

Chi è Killian Marcus Gastineau, vita privata e carriera

Nato il 15 dicembre 1989, Killian Marcus Gastineau ha 33 anni ed è il secondo figlio di Brigitte, nato dal suo secondo matrimonio con il giocatore di football Mark Gastineau. Killian è una vecchia conoscenza degli appassionati italiani di reality show. Nel 2011 ha infatti partecipato all’ottava edizione dell’Isola dei Famosi, arrivando ad un passo dalla finale. In passato ha lavorato come modello, mentre oggi studia teatro e sogna di affermarsi come attore. Il suo profilo Instagram ha già un seguito considerevole di quasi 6mila follower.

View this post on Instagram A post shared by Marcus Gastineau killian Nielsen real (@killian.nielsen)

Chi è Douglas Aaron Nielsen, vita privata e carriera

Nato il 19 aprile 1993, Douglas Aaron Nielsen ha 30 anni ed è il terzo figlio di Brigitte Nielsen, nato dal matrimonio con il pilota automobilistico Raoul Meyer. Anche lui è già noto al pubblico italiano per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Douglas è stato un naufrago nel 2019 e anche lui è giunto ad un passo dalla vittoria, classificandosi al quinto posto. Si è affermato come modello, sfilando per marchi di spicco come Versace, Etro, Diesel e Colmar. Senz’altro il più vincente sui social tra i suoi fratelli, ha un seguito di oltre 16mila fan sul suo profilo Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Douglas Aaron (@douglas_aaron_nielsen)

Chi è Raoul Ayrton Meyer Jr., vita privata e carriera

Nato il 21 maggio 1995, Raoul Ayrton Meyer Jr. ha 28 anni ed è il secondo figlio di Brigitte Nielsen e Raoul Meyer, fratello minore di Douglas Aaron. In tenerissima età Raoul ha dovuto affrontare un gravissimo problema di salute: a soli 8 anni è stato infatti sottoposto ad un’operazione al cervello per rimuovere un tumore. Alcuni anni dopo, quando aveva solo 16 anni, il cancro si è ripresentato, fortunatamente in forma benigna. Oggi, dopo un’infanzia e adolescenza così travagliate, ha superato tutte le sue avversità e si è costruito una carriera lontana dal mondo dello spettacolo. Raoul lavora a Milano nell’azienda del padre, che si è ritagliato uno spazio nel settore del beverage.

Frida, chi è la figlia più piccola di Brigitte Nielsen

Nel 2018 Brigitte Nielsen è diventata madre per la quinta volta, dando alla luce la piccola Frida, nata dall’unione con il suo attuale marito, Mattia Dessì. L’attrice l’ha avuta all’età di 54 anni, affidandosi alla fecondazione in vitro e agli ovuli che aveva congelato anni prima: “È un percorso difficile. Ci sono un sacco di medicine da prendere. È molto costoso. Pensi sempre che resterai incinta, ma la maggior parte delle volte ti chiamano per dirti: “Mi dispiace””.