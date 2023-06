Chi è Giulia Bonaudi, nuovo volto di Weekly su Rai 1: carriera, studi, Report

Giulia Bonaudi è una giornalista documentarista italo-brasiliana. Laureatasi presso l’Università degli Studi di Milano in International Relations, ha mosso i primi passi da giornalista al Giornale.it, dove ha realizzato diversi web-doc e collaborato alla realizzazione di reportage per il sito Gli Occhi della Guerra.

L’approdo in Rai

Giulia è poi approdata in Rai nel 2017, nel programma Report. In seguito entra a far parte del programma Nemo – Nessuno Escluso, prendendo parte alle inchieste e ai servizi di stampo documentaristico.

Collabora attualmente alla scrittura dei testi per il programma Io e te di notte, condotto da Pierluigi Diaco.

Weekly su Rai 1

Con la conclusione di Uno Mattina in Famiglia, i weekend di Rai1 si riaccendono con Weekly e Giulia sarà un volto della trasmissione. Secondo quanto precisato dal sito dell’esperto di tv Davide Maggio, Weekly si porrà come obiettivo anche quello di raccontare le notizie più importanti della settimana. Il programma sarà condotto da Fabio Galli e Carolina Rey, mentre in qualità di terza conduttrice ci sarà Giulia Bonaudi, a cui sarà riservato proprio un segmento dove verranno trattati i temi di attualità.