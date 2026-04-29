Il potere della PNL nell’estetica: il libro di Tania Dello Iacono

Nel mondo dell’estetica, la tecnica è essenziale, la competenza imprescindibile. Ma sono il cuore, la visione e l’intenzione con cui si opera a fare la vera differenza tra un’estetista qualsiasi e una professionista capace di lasciare il segno. Il libro di Tania Dello Iacono, “Il potere della PNL nell’estetica”, appena pubblicato da Mind Edizioni, nasce per guidare le estetiste in un percorso di crescita personale e professionale attraverso i sei livelli logici della Programmazione Neuro-Linguistica (PNL), applicati per la prima volta in modo mirato e concreto al settore dell’estetica.

Un approccio innovativo, che integra mente, emozioni e azione, offrendo strumenti per migliorare la qualità del servizio, rafforzare l’identità professionale, creare relazioni autentiche con i clienti e gestire con maggiore consapevolezza il proprio centro estetico e il team di lavoro.

Attraverso la testimonianza sincera e ricca di insegnamenti di un’estetista con oltre 33 anni di esperienza sul campo – fondatrice di quattro centri estetici e di una scuola di formazione accreditata – la lettrice viene accompagnata in un viaggio profondo, fatto di successi, crisi, rinascite e trasformazioni. Una carriera vissuta fianco a fianco con medici, dermatologi, biologi, dietologi, nutrizionisti, ingegneri ed esperti del settore, che ha permesso all’autrice di sviluppare una visione multidisciplinare e integrata della bellezza e del benessere.

In ogni capitolo, teoria e pratica si intrecciano: riflessioni, esempi reali, esercizi e azioni concrete guidano le estetiste a interrogarsi su sé stesse, sulla propria missione e sui propri valori. Perché la bellezza non è solo un risultato estetico, ma un’esperienza che abbraccia emozioni, salute, energia e identità.

Un libro ispirazionale e pratico, pensato per chi sente di voler trasformare la propria professione in una vera missione di valore. Perché quando un’estetista sa chi è, perché lo fa e come guidare il cambiamento… allora può diventare davvero ricca: dentro e fuori.

Chi è Tania Dello Iacono

Così l’autrice presenta se stessa: “Mi chiamo Tania, sono estetista dal 1992, imprenditrice da sempre. Ho cominciato con nulla, se non con la voglia di riuscire. Nel 1998 ho aperto il mio primo centro estetico in un piccolo paese di provincia, investendo tutto quello che avevo — e anche quello che non avevo — per realizzare il mio sogno: aiutare le persone a sentirsi meglio nel proprio corpo, con competenza e rispetto. Negli anni ho costruito un vero e proprio impero dell’estetica: quattro centri estetici, una scuola professionale accreditata e una squadra affiatata di collaboratrici. Ho formato centinaia di estetiste e seguito migliaia di clienti. Ma nel 2019, un improvviso stravolgimento interno, tra dimissioni inaspettate e strategie di marketing aggressive che non rispecchiavano i miei valori, ha fatto crollare tutto.

Ho dovuto chiudere tre centri, ridimensionare completamente l’attività, rinunciare anche alla mia scuola e ripartire da zero, sola. È stato un periodo durissimo, ma anche rivelatore. Ho riscoperto la mia identità, la mia vera forza, la mia passione autentica per l’estetica, non come moda, ma come mestiere, disciplina e missione.

Oggi gestisco personalmente il mio centro estetico con una clientela che mi segue da più di vent’anni. Ho creato una piattaforma di formazione online per estetiste, con centinaia di video-lezioni pratiche e teoriche, per rendere accessibile una formazione di alta qualità a un costo sostenibile. Il mio sogno è aiutare migliaia di professioniste a diventare competenti, autonome e — perché no — ricche, con onestà. Negli anni ho continuato a formarmi, diventando Master in Programmazione Neuro-Linguistica e approfondendo le dinamiche del cambiamento e della crescita personale, applicate al mondo dell’estetica. Attualmente sono laureanda in Amministrazione Aziendale all’Università di Torino, perché credo che una vera professionista debba unire alla passione anche una solida competenza gestionale.

Ho dedicato questo libro a tutte le estetiste che vogliono smettere di rincorrere mode passeggere e cominciare a costruire una carriera solida, fondata su valori, tecnica e identità. Non sono qui per insegnare formule magiche, ma per condividere ciò che ho imparato: che si può cadere, perdere tutto, e rinascere più forti, più vere, più libere.”

Tania Dello Iacono, “Il potere della PNL nell’estetica. Comprendi, trasforma, realizza”, Mind Edizioni, pagine 160, € 16,50