Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha pubblicato sulla piattaforma Truth Social un video in cui sono mostrati i volti di Barack Obama e della moglie Michelle sovrapposti ai corpi di due scimmie. Il contenuto, che ha avuto una rapida diffusione, ha dato luogo a numerose reazioni sia politiche che sociali. Secondo le fonti, il breve filmato dura circa un minuto e tratta delle accuse di brogli elettorali durante le presidenziali del 2020 in Michigan, con riferimenti alla manomissione delle macchine per il conteggio dei voti.

All’interno del video, un non meglio identificato esperto spiega che a un certo punto il conteggio delle schede “si è fermato in cinque Stati quando Trump era in vantaggio sul suo rivale Joe Biden“. Riprendendo la narrazione del filmato, quando il conteggio ricomincia, Biden è improvvisamente in testa. In questo frangente compare un inserto di pochi secondi che mostra Barack e Michelle Obama raffigurati come scimmie ridacchianti, accompagnati dalla canzone ‘The Lion Sleeps Tonight’.

Le immediate accuse di razzismo nei confronti di Trump

Il video, rilanciato da Trump condividendo il post dell’account RealRobert, è stato ampiamente contestato. Gavin Newsom, governatore della California, ha affermato su X: “Comportamento disgustoso da parte del Presidente. Ogni singolo repubblicano deve denunciarlo. Ora“. Nel post rilanciato dallo stesso Newsom si legge che “Trump ha appena pubblicato un video su Truth Social che include un’immagine razzista di Barack e Michelle Obama vestiti da scimmie. Non c’è fondo”. La sequenza ha sollevato un dibattito riguardo la natura altamente controversa e discriminatoria della rappresentazione video.