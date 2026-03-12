Per Azione il campo larghissimo a Milano non esiste. L’intervista a Rosato

E’ uscita la nuova puntata di “Frontale”, newsletter di Fabio Massa con riflessioni (su Milano e non solo), inside e racconti di quello che accade in città. Ci si può iscrivere qui: https://frontale.substack.com

E’ noto il tentativo del centrosinistra è di replicare il campo larghissimo a livello nazionale e a livello locale. Ettore Rosato, vice-segretario di Azione, ha riposto per Frontale alla domanda: ma voi ci state? “Noi staremo dove ci sarà il candidato sindaco migliore per la città di Milano con un programma coerente e con la consapevolezza che il capoluogo lombardo ha bisogno di una guida autorevole”.

E’ nota la posizione divenuta sempre più interlocutoria dei calendiani su Milano. Tra la volontà di proseguire nel solco di quanto comunque fatto in questi anni, le sirene riformiste da centrodestra (Forza Italia in particolare) e una certa fisiologica stanchezza per le tante partite legate alla città nelle quali il punto di vista di Azione si è dovuto confrontare in coalizione con posizioni diametralmente opposte. San Siro per dirne una. Da qui l’osservazione conclusiva di Rosato, al pensiero che il campo possa allargarsi ulteriormente a sinistra: “Francamente non vedo questo programma insieme a Rifondazione Comunista e al Movimento 5 Stelle”. Campo larghissimo? Pare proprio di no. Al massimo, un campetto.