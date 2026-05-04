“Metti in forma il tuo business”: nel nuovo libro di Vincenzo G. di Grazia il metodo F.I.T. per imprenditori e liberi professionisti

Cosa ti spinge a fare ogni giorno ciò che fai? A sforzarti di continuo oltre ogni difficoltà? A voler esprimere il tuo potenziale, sfidandoti ogni volta nel migliorare i tuoi prodotti e servizi? Cosa si nasconde dietro una prestazione mediocre di un professionista capace? Cos’è che ti impedisce di poter esprimere appieno le tue capacità e quelle dei tuoi collaboratori per ottenere il meglio? Come puoi raggiungere il successo desiderato? Se sei un imprenditore, un manager, un libero professionista o ricopri un ruolo di responsabilità e stai cercando di capire come fare emergere il tuo valore e ottenere il successo che meriti, ti viene in aiuto il libro di Vincenzo G. di Grazia, “Metti in forma il tuo business con il Metodo F.I.T.”.



L’autore ti aiuterà a scoprire come il tuo valore può fare la differenza per i tuoi clienti, per i tuoi collaboratori e soprattutto per te stesso. Da oltre vent’anni di Grazia aiuta imprenditori, manager e liberi professionisti in giro per il mondo a liberare il proprio potenziale, attraverso la creazione di un’organizzazione efficiente e ben strutturata, in modo che anche tu e i tuoi collaboratori possiate finalmente comunicare e lavorare in maniera focalizzata, efficiente e in piena autonomia, senza più sprechi incontrollati di tempo, talenti e soldi. Il libro propone il protocollo F.I.T. (Forma, Informa, Trasforma: dalla confusione al successo in tre mosse), uno schema preciso ed efficace che condensa le migliori esperienze professionali e personali che l’autore ha raccolto nel corso della sua carriera.

Il metodo F.I.T., suddiviso in tre moduli, accompagna il lettore alla scoperta di sé, sia dal punto di vista personale sia da quello professionale. Non si tratta di uno dei tanti corsi di formazione, bensì di un vero percorso di trasformazione nel quale verranno insegnate le strategie di successo utilizzate da chi ha già ottenuto risultati straordinari, tecniche e strumenti gratuiti che possono generare fin da subito un salto di qualità nel business.

Chi è Vincenzo G. di Grazia?

Dopo aver lavorato per molto tempo in giro per il mondo (Europa, Cina, Stati Uniti) e aver vissuto diversi anni a cavallo tra l’Italia e l’Inghilterra, dove ha lavorato come dirigente per una multinazionale farmaceutica svizzera e una americana, nel 2022 è rientrato in Italia con uno scopo ben preciso: “essere un Robin Hood, che ruba ai ricchi per dare ai poveri”. Da laureato in Chimica industriale è abituato a studiare le leggi costanti della natura. Con sorpresa, però, mi è accorto che molte di queste “costanti” si ritrovano anche nel comportamento umano e nelle dinamiche organizzative. Le imprese che falliscono commettono spesso i medesimi errori; allo stesso modo, dietro ogni grande risultato si nascondono regole e principi ricorrenti.



“Ti è mai capitato – scrive l’autore nella Prefazione – di trovarti, insieme ai tuoi collaboratori, in una situazione in cui c’era qualcosa di evidente da fare e, nonostante fosse chiaro a tutti, nessuno si muoveva perché ognuno dava per scontato che qualcun altro avrebbe agito al posto suo? Oppure di osservare attività svolte sempre nello stesso modo, senza che nessuno osasse mettere in discussione il procedimento, solo perché “ha sempre funzionato così”… almeno finché qualcosa non si inceppava e quella frase diventava l’unica, fragile giustificazione?”

“A me è capitato spesso, sia in piccole realtà aziendali sia in grandi multinazionali. E ogni volta rimanevo sorpreso nel vedere come queste dinamiche si ripetessero identiche, indipendentemente dal contesto. La frustrazione cresceva mentre cercavo una soluzione a situazioni, talvolta, persino imbarazzanti. È stato allora che ho iniziato a seguire numerosi percorsi formativi e a mettere in pratica le tecniche che apprendevo, nel tentativo di comprendere davvero cosa si nascondesse dietro quei meccanismi. Da scienziato, per formazione, ero convinto che tutto ciò non avesse nulla a che fare con la mia professione: pensavo che il mio modo di analizzare, inquadrare e semplificare le sfide fosse solo una mia interpretazione personale, non certo migliore di quella di molti altri. E, in fondo, credevo che le mie insicurezze non potessero diventare una risorsa utile, né tanto meno una fonte di motivazione per gli altri.”

“Eppure, un giorno mi sono imbattuto in una persona speciale che come me aveva combattuto e vinto tutte queste convinzioni limitanti e aveva realizzato un’impresa incredibile. Sentivo che qualcosa di profondo risuonava tra la sua storia e la mia e così, non senza paure, ho deciso di seguire i suoi insegnamenti e aderire alla sua accademia di coaching. Per tre anni mi sono imbattuto in prove fisiche e mentali che evocavano tutte le mie paure più ancestrali e si scontravano con le mie convinzioni che, fino ad allora, mi avevano impedito di vedere e valorizzare le mie capacità. Ho così scoperto che ciò che riuscivo con successo a mettere in pratica nel mio lavoro erano tanti pezzi sparsi di un metodo molto più grande e, grazie a questo percorso, sono riuscito a delineare passo dopo passo quello che è oggi diventato il mio metodo per aiutare imprenditori, manager e liberi professionisti a massimizzare le loro potenzialità, unitamente a quelle del loro team e della loro azienda, attraverso strategie e strumenti per ottenere risultati di eccellenza.”

Così di Grazia è diventato un Executive Business Coach professionista e oggi, un po’ come un moderno Robin Hood, ha deciso di raccogliere tali conoscenze, sottratte a pochi “esperti”, e di renderle accessibili a tutti quegli imprenditori, manager e professionisti che desiderano davvero crescere. “L’eccellenza – conclude – non è più un privilegio per pochi: oggi è alla portata di chiunque abbia il coraggio e la volontà di mettersi in gioco. Scopri anche tu questo percorso, qui insieme a me.”

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Vincenzo G. di Grazia, “Metti in forma il tuo business con il Metodo F.I.T.”, Mind Edizioni, pg 160, € 16,50