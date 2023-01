L’ambiziosa strategia di Francesco Talò, regista diplomatico del governo Meloni

Francesco Talò è l’uomo nell’ombra della diplomazia italiana. Regista delle prime mosse di politica estera del governo Meloni, il 64enne consigliere diplomatico di Palazzo Chigi è il filo rosso tra ogni dossier.

Al vertice con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, ove si parlava di Pnrr e debito, Talò era al fianco di Giorgia Meloni. Nel summit a Palazzo Chigi con Fumio Kishida, primo ministro giapponese, teneva in mano i dossier su alleanza in materia di Difesa e cooperazione tecnologica. Era con il premier a fianco di Papa Francesco durante la recente udienza privata e ha posto, assieme al sottosegretario Alfredo Mantovano, il tema della protezione dei cristiani perseguitati in cima all’agenda. Assieme a Guido Crosetto, è il riferimento degli Usa per il sostegno militare all’Ucraina e si sente spesso con il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan.

Di Sullivan, Talò è il vero emulo italiano: consigliere in materia di sicurezza nazionale prima ancora che diplomatico aggiunto nello staff di Giorgia Meloni. Artefice di una politica estera che a Roma è sempre più in capo a Palazzo Chigi piuttosto che alla Farnesina, è di fatto il vero riferimento per la politica estera del centrodestra. Scavalcando, in questo campo, il forzista Antonio Tajani. Titolare, sì, della carica formale di Ministro degli Esteri ma, assieme ad essa, di tutte le incombenze e gli orpelli diplomatici ad essa annessi.

Talò, invece, ha un profilo pienamente operativo. Si muove con la dimestichezza dell’ambasciatore di carriera (38 anni in diplomazia non sono un passaggio breve) ma facendo valere politicamente i suoi riferimenti politici. Aventi, al primo posto, Stati Uniti e Israele.

Talò è, sul piano diplomatico, il “figlio” di Giovanni Castellaneta, di cui fu primo consigliere tra il 2002 e il 2005. In quegli anni Castellaneta ricopriva il ruolo oggi in capo a Talò. Nominato ambasciatore a Washington, nel 2005, fu raggiunto due anni dopo da Talò. Il quale fu console generale a New York dal 2007 al 2011, prima di venire nominato ambasciatore a Tel Aviv. In Israele Talò è rimasto dal 2012 al 2017, contribuendo a consolidare i rapporti politici e securitari bilaterali con Roma.

