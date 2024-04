Confindustria, i magnifici dieci (più tre) nel team di Orsini

Emanuele Orsini ha scelto la sua squadra. Come raccontato ieri da true-news.it, sono numerosi i nomi designati dal presidente di Confindustria per il quadriennio 2024-2028. Un board rinnovato che vede la presenza di ben dieci vicepresidenti, cinque delegati del Presidente e tre special advisor. Tutti scelti nel segno del dialogo dell’identità e dell’unità. E forse proprio con l’intenzione di ricucire gli strappi che nel team entrerà, in qualità di special advisor, anche Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e che era stato avversario di Orsini alla successione di Carlo Bonomi.

Tra le altre personalità scelte spicca Gianfelice Rocca, presidente del gruppo industriale Techint e dell’Istituto Clinico Humanitas, nominato special advisor per le Life Sciences. Ma anche Lucia Aleotti, una delle donne leader nel mondo pharma, vice presidente di Farmindustria dal 2011, ricoprirà la carica di vice presidente del Centro studi. Tra la squadra dei vice, anche altre due esponenti dell’imprenditorialità Made in Italy: Lara Ponti, vicepresidente dell’omonimo gruppo alimentare piemontese di produzione d’aceto l’aceto e Barbara Cimmino, azionista e capo della divisione responsabilità sociale e innovazione dell’azienda di famiglia Yamamay.

Qui di seguito le biografie dei nuovi vicepresidenti e special advisor di Confindustria.

Francesco de Santis: Vicepresidente ricerca e sviluppo

Francesco de Santis, è stato confermato vicepresidente per ricerca e sviluppo. Nato nel 1956, dopo la laurea in Farmacia presso l’Università degli studi di Milano nel 1981, entra da subito in Italfarmaco S.p.A. a 25 anni, azienda farmaceutica di famiglia fondata nel 1938, allora guidata dal padre Gastone De Santis. Nel corso del tempo ricopre le posizioni di direttore generale, consigliere, dal 1995 Presidente di Italfarmaco Holding e dal 2013 Presidente Italfarmaco Spa. Negli ultimi 30 anni ha partecipato personalmente al processo di internazionalizzazione del Gruppo Italfarmaco, con una strategia di espansione in cui si è concentrato in primo luogo sui paesi del sud Europa come Grecia, Francia, Portogallo e Svizzera, e allo stesso tempo sono state aperte società sussidiarie in Russia e Cile, aprendosi verso altre regioni. Il suo impegno professionale è stato improntato allo studio e allo sviluppo della ricerca farmaceutica. È stato vicepresidente di Farmindustria dal 2013 al 2020, per la quale ha ricoperto diversi ruoli nel corso del tempo: Vicepresidente del Comitato di Controllo del Codice Deontologico dal 2003 al 2022 e Delegato per la Ricerca e per i Rapporti con la CRUI. È stato poi anche membro del Comitato Tecnico Ricerca e Innovazione di Confindustria dal 2012 al 2014 e rappresentante di Farmindustria nel Consiglio Generale di Confindustria per il biennio 2017-2019. Nel 2020 è stato nominato Vicepresidente di Confindustria con Delega alla Ricerca e Sviluppo, ruolo che ricoprirà anche in questo mandato.

Maurizio Marchesini: Vicepresidente Lavoro e Relazioni industriali

Maurizio Marchesini, già vicepresidente per le filiere e medie imprese nel precedente mandato, diventa vicepresidente per il Lavoro e le Relazioni industriali. Classe 1955, bolognese, è presidente di Marchesini Group S.p.A. La sua carriera imprenditoriale è iniziata a 22 anni accanto al padre Massimo che aveva avviato una attività in proprio nel 1974 nella Packaging Valley bolognese. Ha trasformato questa piccola impresa artigianale in un’azienda da 2000 dipendenti, inserendola tra i protagonisti nel settore del packaging dei prodotti farmaceutici e cosmetici, grazie anche a partnership e ad un’azione di internazionalizzazione della rete di distribuzione. È stato Presidente di Unindustria Bologna dal 2009 al 2011, Presidente della fondazione Aldini Valeriani dal 2011 al 2013 e soprattutto Presidente di Confindustria Emilia-Romagna nel quinquennio 2012-2017, oltre che Vicepresidente SIMEST dal 2015 al 2019. È presidente di Nomisma e componente del Consiglio Direttivo di UCIMA, inoltre è presidente anche di Fid (Fare impresa in Dozza), fondazione nata da una collaborazione di più imprese del territorio per creare lavoro nella Casa Circondariale della Dozza di Bologna. Dal 2022 è Vicepresidente del Gruppo Emiliano Romagnolo e componente del Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale.

È stato nominato Cavaliere del Lavoro nel 2013 dall’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e nel 2019 ha ricevuto la laurea ad honorem dall’Alma Mater Studiorum in Ingegneria dell’Automazione.Stefan Pan: Vicepresidente Unione europea e Rapporto con le Confindustrie europee Stefan Pan proseguirà il lavoro svolto in Europa negli ultimi 4 anni come Delegato del Presidente. Nato nel 1959 a Bolzano, sposato, con due figli, è presidente della Pan Surgelati Srl, azienda famigliare trentina dell’Alto Adige che si occupa di prodotti alimentari. Laureato in Economia Politica alla Vienna University of Economics and Business, riceve l’incarico di Vicepresidente per l’Unione europea e Rapporto con le Confindustrie europee dopo essere stato, nell’ultimo mandato dal 2020 al 2024, delegato del Presidente di Confindustria per l’Europa, mentre dal 2016 al 2020 era stato Vicepresidente di Confindustria per le Politiche regionali e di coesione Territoriale e Infrastrutture. È svolto diversi ruoli nella propria regione: dal 2011 al 2017 è stato Presidente di Assoimprenditori – Confindustria Alto Adige, dal 2014 è stato membro delle Giunta Camerale della Camera di Commercio di Bolzano, dal 2015 al 2019 Presidente della Federazione Regionale Confindustria Trentino-Alto Adige. È anche membro del Consiglio direttivo di Villa Vigoni – Centro Italo – Tedesco per il dialogo europeo dal 2014, e dal 2019 è membro del Comitato scientifico di SRM Intesa San Paolo.

Lucia Aleotti: vicepresidente per il Centro Studi

Nominata vicepresidente per il Centro Studi, Lucia Aleotti classe 1966, nel 1991 ottiene con lode la laurea in Economia a Firenze, entrando subito l’anno successivo in Menarini come assistente del padre, amministratore Unico. Nel 1993, con la creazione di A. Menarini Industrie Sud S.r.l., azienda che si occupa di produzione e commercializzazione di farmaci, ne diviene Amministratore Unico e assume il ruolo di Consigliere in diverse aziende estere del Gruppo Menarini. Dal 2001 è nel Consiglio di amministrazione della capogruppo A. Menarini I.F.R., diventandone nel 2011 vice presidente, ed entra nel consiglio di amministrazione di Pharmafin, la holding del Gruppo Menarini. Dal 2013 al 2018 viene nominata presidente di A. Menarini I.F.R., e dal 2023 è presidente di Pharmafin. Nel 1995 entra in Efpia (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), come membro di diversi gruppi di lavoro quali l’Epg (Economic policy group), l’Espc (Comitato Economico e Sociale) e l’EU Enlargement Action Team, grazie ai quali impara a conoscere le tematiche europee.

Dal 2003 è membro della Giunta di Farmindustria e nel 2011 entra nel comitato di presidenza, ricoprendo il ruolo di vicepresidente delegato alla priorità strategica Produzione di Valore e Coordinatore del Gruppo Strategico Produzione di Valore. Nel 2004 entra a far parte del gruppo degli Heads of Europe, facendo parte dal 2010 al 2018 del Board dell’Associazione. Nel 2011 entra nell’Associazione globale delle Industrie e Associazioni farmaceutiche, Fpma (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations), quale membro del Council e subito dopo del Bcr (Biopharmaceutical ceos roundtable). In Confindustria, ha fatto parte del comitato tecnico Europa, della Giunta, ed oggi è componente del consiglio generale. Sarà in questo mandato vicepresidente per il Centro Studi.

Angelo Camilli: Vicepresidente Credito, Finanza e Fisco

Angelo Camilli prende il testimone di Orsini in qualità di vicepresidente Credito, Finanza e Fisco. Nasce a Roma nel 1961, si laurea nel 1985 in Economia e Commercio con indirizzo Economico Gestionale alla Luiss. Dal 1990 al 1999 ricopre diversi ruoli manageriali in realtà industriali a presenza nazionale ed internazionale fino a diventare amministratore delegato e presidente di joint-ventures italo-rumena e italo-saudita. Nel 1999 fonda la Consilia Cfo che oggi è una delle principali realtà nazionali nel settore della Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Fin dal 2000 ha partecipato alla vita associativa di Confindustria, ricoprendo anche cariche di rilievo. È stato dal 2000 al 2003 presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Roma e vicepresidente dell’Unione degli Industriali di Roma, dal 2003 al 2012 è stato coordinatore della consulta dei presidenti di Sezione, vicepresidente per i Rapporti Associativi; Presidente del Comitato Strategico Sicurezza sul Lavoro dell’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, nell’Organo di Presidenza dell’Unione delle Industriali e delle Imprese di Roma.

È stato Presidente del Comitato Piccola Industria di Unindustria e Vicepresidente con delega Credito e Finanza dal 2012 al 2016, dal 2016 al 2020 è stato vicepresidente di Unindustria per Organizzazione e Rapporti Associativi, vicepresidente di PI di Confindustria ed anche Componente del Consiglio Generale di Confindustria. Dal 2020 è presidente di Unindustria e componente del Consiglio Generale di Confindustria, dal 2022 è anche vicepresidente Vicario del Rome Technopole, un polo multi-tecnologico di riferimento internazionale per la formazione, la ricerca e il trasferimento tecnologico, nato da una idea di Unindustria. Nel prossimo quadriennio prenderà in Confindustria il testimone di Orsini, sarà infatti Vicepresidente Credito, Finanza e Fisco.

Barbara Cimmino: Vicepresidente Export e Attrazione degli investimenti

La nuova vicepresidente Barbara Cimmino nasce a Napoli nel 1969. Si laurea in Scienze Politiche con specializzazione in Relazioni Internazionali all’Università Federico II di Napoli, ha studiato anche Fashion Merchandising all’American University di Londra, sviluppando grande impegno nell’innovazione e nella sostenibilità all’interno del settore della moda e del retail. Nel 2001, dopo un’esperienza come Responsabile del Merchandising presso Original Marines, co-fonda Yamamay, rendendo il marchio un riferimento nel settore. Dal 2022 è membro del consiglio generale e del comitato di presidenza di Sistema Moda Italia, dal 2023 presiede il Gruppo Merceologico Tessile ed Abbigliamento di Confindustria Varese, di cui è vicepresidente e membro del Consiglio di Presidenza. In Euratex, la Confederazione Europea dell’Abbigliamento e del Tessile, è Membro del Board; in Confimprese, dove è Membro del Comitato Esecutivo, coordina il Gruppo di Lavoro sulla Sostenibilità e partecipa al Consiglio Direttivo.

Dal 2024, è anche membro del Senior Advisors Committee di Apheon a Bruxelles. A livello accademico, condivide le sue conoscenze del settore attraverso collaborazioni con lo Ied di Como, nel comitato scientifico del Master in Design Tessile, Ricerca di Prodotto e Sostenibilità. Ha insegnato Marketing Strategico all’Università Vanvitelli di Napoli e ha collaborato con Iulm (Milano) come docente nel Master in Marketing Etico e Comunicazione della Sostenibilità. È fondatrice e presidente di Diana DV dal 2018 e membro di One Ocean Foundation, dove ha dimostrato un forte impegno verso le cause sociali e ambientali. Tra i riconoscimenti ottenuti figura il Premio Asfor-Isvi “Excellence Innovation” nel 2023, la Benemerenza dalla Llt conferita a Roma nel 2021 e il Premio EY Imprenditore dell’Anno nel 2017, nella sezione Fashion & Design. In Confindustria avrà il ruolo di Vicepresidente Export e Attrazione degli investimenti.

Vincenzo Marinese: Vicepresidente per l’Organizzazione e Rapporti con i territori e le categorie

Il vicepresidente Vincenzo Marinese nasce a Palermo nel 1968, dopo il diploma completa la propria formazione in Minnesota alla Hamline University e alla Luiss presso la Scuola di Management per le piccole medie imprese. Inizia la propria attività imprenditoriale nel 1994, acquisendo la Sta, oggi Società Italiana per la Riqualificazione Ambientale e Infrastrutturale. Porta l’azienda ad una crescita rilevante, diventando leader nel settore delle bonifiche ambientali e industriali, grazie agli investimenti nelle tecnologie. Impegnato molto sul lavoro decide di dedicare la propria passione alla città di adozione, Venezia, dove inizia a frequentare anche l’associazione territoriale. Nel 2017 diventa presidente di Confindustria Venezia e Rovigo e nell’anno successivo entra nel Board dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Sempre nel 2018 entra in Giunta della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. Nel 2019 entra nel Cda della Fondazione di Venezia e dal 2020 ne diventa vicepresidente. Nel 2019 viene insignito dell’onorificenza al merito del lavoro da parte del Consorzio Nazionale dei Santi Crispino e Crispiniano. Dal 2020 ricopre la figura di vicepresidente nazionale di RetImpresa. Nel 2022 viene premiato come miglior veneziano dell’anno, conferendogli il Leone D’Oro per meriti professionali, e nel medesimo anno completa il progetto di fusione con Assindustria Veneto Centro, costituendo la seconda territoriale di Confindustria. Dal 2011 è componente del consiglio generale di Confindustria. Sarà Vicepresidente per l’Organizzazione e Rapporti con i territori e le categorie.

Natale Mazzuca: Vicepresidente Politiche Strategiche e sviluppo del Mezzogiorno

Natale Mazzuca nasce a Cosenza nel 1965, è amministratore e direttore tecnico della Ma.Co, società di famiglia che si occupa di edilizia pubblica e privata ed è impegnato in altre società della filiera. Dal 2014 al 2020 è stato presidente di Unindustria Calabria, del Digital Innovation Hub Calabria e del Comitato per la Coesione Territoriale di Confindustria. Dal 2015 è componente del Consiglio Generale di Confindustria e dal 2020 al 2022 ricopre il ruolo di vicepresidente di Confindustria per l’Economia del Mare. Nel tempo ha ricoperto gli incarichi di presidente di Confindustria Cosenza, Ance Cosenza, Cassa Edile Cosentina e degli enti bilaterali Scuola Edile e Comitato Territoriale per la Sicurezza nei cantieri. È stato componente della Giunta Nazionale di Ance e di Ance Calabria, della Giunta e del Consiglio della Camera di Commercio di Cosenza, Componente del Cda dell’azienda speciale PromoCosenza. Già Componente del Comitato Tecnico di Confindustria Cosenza Fidi e del Consiglio di amministrazione e comitato esecutivo di Crati Scrl, Consorzio per la ricerca di tecnologie innovative formato dalle tre università calabresi, Tor Vergata, Fincalabra e da imprese private. Ha ricevuto il premio “Mariano Turano” per aver “Concorso da protagonista allo sviluppo economico del territorio e per aver promosso la realizzazione del modello di rete Unindustria Calabria”. È Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, sarà vicepresidente per le Politiche Strategiche e sviluppo del Mezzogiorno.

Marco Nocivelli: Vicepresidente Politiche industriali e Made in Italy

Il vicepresidente alle Politiche industriali e Made in Italy Marco Nocivelli, nasce a Verolanuova (BS) nel 1966, imprenditore e dirigente d’azienda, da marzo 2019 è presidente di Anima (Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica Varia ed Affine). Ottiene la laurea al Politecnico di Milano in Ingegneria delle Tecnologie Industriali ad Indirizzo Economico Organizzativo nel 1991 e viene assunto nella Andersen Consulting (oggi Accenture). Nel 1995 si trasferisce in Francia dove diventa Direttore del sito di produzione di Vendôme. Nel 2000 torna in Italia diventando amministratore delegato di Costan, azienda del gruppo di famiglia. Dal 2005 assume la carica di responsabile dell’internazionalizzazione del gruppo Epta, contribuendo alla realizzazione di due stabilimenti in Cina e Turchia, e nel 2011 ne diventa amministratore delegato. Dal 2016 è anche presidente del Consiglio di amministrazione del Gruppo che, sotto la sua guida, raggiunge più di 1.400 milioni di fatturato con più di 7.000 persone sparse negli 11 siti produttivi e nelle oltre 60 filiali.

Fin dal suo ritorno in Italia ha partecipato attivamente alla vita associativa di Confindustria: è stato infatti presidente di Assofoodtec (Associazione italiana costruttori macchine, impianti, attrezzature per la produzione, la lavorazione e la conservazione alimentare) e di Assocold (Costruttori italiani di Tecnologie per il Freddo). Nel 2015 viene nominato vicepresidente Anima con delega ai Rapporti Economici, diventando nel 2019 Presidente dell’associazione, una carica che gli viene rinnovata nel 2023 per un ulteriore biennio. Tra i vari riconoscimenti nel 2015 riceve il premio “Di Padre in Figlio – il gusto di fare impresa” nella categoria “Internazionalizzazione”, rinnovato nel 2023 con il primo premio assoluto e nel 2017 vince il Premio EY L’Imprenditore dell’Anno nella categoria Family Business. Nel 2020 è stato nominato Cavaliere del Lavoro. Sarà Vicepresidente per le Politiche industriali e Made in Italy.

Lara Ponti: Vicepresidente Transizione Ambientale e obiettivi ESG

Lara Ponti nasce a Novara nel 1968. Si laurea con lode in Filosofia presso l’università Statale di Milano, a cui hanno fatto seguito studi psico-sociali sullo sviluppo organizzativo e un Master in Risorse Umane. Negli anni ‘90 lavora a lungo nel Terzo Settore, come dirigente di cooperativa sociale. Nel 2010 entra nella storica azienda familiare, di cui oggi è vicepresidente, che produce aceto con successo da nove generazioni, la Ponti Società Benefit. Prima donna della famiglia a lavorare in azienda assume, insieme al cugino Giacomo, l’incarico di amministratore delegato e di responsabile risorse umane e sviluppo organizzativo. Da questa posizione implementa le riflessioni maturate, che nel frattempo sono diventate di stretta attualità: custodire il futuro e renderlo migliore dell’oggi. Il suo lavoro si è sviluppato su temi come la sostenibilità, la trasformazione digitale e lo sviluppo delle persone. Proprio nell’ambito di questi temi si è occupata di parità di genere, formazione Next- Gen (30% dipendenti under 35), promozione della leadership del middle manager, trasparenza delle politiche retributive e dei piani di sviluppo e successione. Nel 2023 riceve il ceo Italian Awards di Forbes ai Ceo più innovativi e di successo per “l’impegno costante nella promozione della parità di genere e l’empowerment femminile”. Sarà Vicepresidente Transizione Ambientale e obiettivi ESG.

Antonio Gozzi: special advisor per l’Autonomia Strategia Europea, Piano Mattei e Competitività

Tra i tre special advisor spicca Antonio Gozzi, con delega all’Autonomia e Strategia Europea, e al Piano Mattei. Nasce a Chiavari nel 1954 è presidente del gruppo Duferco e di Federacciai, oltre che della squadra di calcio della Virtus Entella. Laureato in Economia e commercio presso l’Università di Genova, ha avuto anche un passato impegno politico, finito nel 1993 quando era segretario regionale del PSI di Craxi. Fin da giovane attivo politicamente, appartenendo alla corrente di sinistra della Federazione Giovanile Socialista. Seguirà la carriera in Duferco, gruppo fondato dallo zio materno Bruno Bolfo. Entrerà infatti senza incarichi operativi nel board dell’azienda nel 1994, diventando poi presidente e amministratore delegato nel 1995.

Gianfelice Rocca: special advisor per le Life Sciences

Gianfelice Rocca è special advisor per le Life Sciences. Nato a Milano nel 1948, è presidente del gruppo industriale Techint e dell’Istituto Clinico Humanitas. Laureatosi in Fisica con lode presso l’Università degli studi di Milano, ha poi conseguito il Program for Management Developmente (PMD) presso la Harvard Business School di Boston. Entra nel gruppo Techint nel 1974 e nel 1980 assume la responsabilità di tutte le attività in Italia, Europa e Messico. Diventa presidente del Gruppo Techint nel 1997, composto dalle società Tenaris, Ternium, Techint Engineering & Construction, Tenova, Tecpetrol e Istituto Clinico Humanitas. L’azienda è attiva nei settori della siderurgia, energia e infrastrutture. Negli anni novanta Rocca fonda l’Istituto Clinico Humanitas, dove dal 2020 viene istituito un corso di laurea in medicina e chirurgia in lingua inglese, l’International Medical School. Dal 2013 al 2017 è stato presidente di Assolombarda e dal 2004 al 2012 vicepresidente di Confindustria con delega all’education. È membro anche dell’European Advisory Board della Harvard Business School, della Trilateral Commission e di ERT. Nel 2007 è stato nominato Cavaliere del Lavoro e nel 2009 gli è stata conferita la laurea ad honorem in Ingegneria Gestionale dal Politecnico di Milano. Sarà special advisor per le Life Sciences.

Alberto Tripi: special advisor per l’Intelligenza Artificiale

Special advisor per l’Intelligenza Artificiale sarà Alberto Tripi. Nato a Roma nel 1940, è laureato in Ingegneria. È azionista di maggioranza e Presidente di AlmavivA S.p.A. – The Italian Innovation Company, operativa nel campo dell’informatica e delle telecomunicazioni. Nel luglio 2013 è stato eletto Vicepresidente Vicario di Assinform, è poi componente del Consiglio di Asphi Onlus – Fondazione per lo Sviluppo di Progetti per ridurre l’Handicap mediante l’informatica e del Consiglio per le relazioni fra l’Italia e gli Stati Uniti. Nel 1983 fonda Cos S.p.A. (ora AlmavivA) per realizzare servizi di informatica e telecomunicazioni. Ha ricoperto ruoli managerali in IBM per 17 anni ed è stato per cinque anni Consigliere di Amministrazione dell’IRI. Nel sistema Confindustria è stato presente con incarichi rappresentativi dal 1977, attualmente fa parte del Consiglio Direttivo e della Giunta di Confindustria. Sarà special advisor per l’Intelligenza Artificiale.