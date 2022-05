Chi è Franco Fasano oggi, cantante e autore di brani celebri: canzoni, Sanremo, moglie

Chi è Franco Fasano oggi, noto cantautore famoso anche per aver scritto brani di successo e alcune delle più amate sigle animate. In carriera ha inoltre scritto molte canzoni per lo Zecchino d’Oro e per l’Ambrogino d’Oro. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Franco Fasano oggi: carriera, canzoni, Sanremo e le sigle famose

Gianfranco Tommaso Fasano, in arte solo Franco Fasano, è nato ad Albenga in provincia di Savona il 30 giugno 1961.

Appassionato di musica fin dalla sua adolescenza, è un celebre cantautore italiano. Comincia a farsi conoscere dal pubblico italiano nel 1981, quando partecipa al Festival di Sanremo nel 1981, con Un’isola alle Hawaii, brano che non arriva in finale. Torna sul palco dell’Ariston nel 1989 tra le Nuove Proposte, con E quel giorno non mi perderai più, che ha invece molto più successo, classificandosi al terzo posto.

In carriera partecipa al Festival altre due volte. Prima nel 1990 con Vieni a stare qui, che raggiunge il secondo posto, e poi nel 1992 in coppia con Flavia Fortunato, cantando Per niente al mondo. Tra i suoi brani più apprezzati si ricordano inoltre Un cane sciolto e Da fratello a fratello, cantato al fianco di Fausto Leali ed Anna Oxa.

Franco Fasano è inoltre l’autore di moltissime canzoni di successo scritte per altri interpreti. Ha scritto il testo di E mo e mo di Peppino Di Capri, Ti lascerò per Fausto Leali ed Anna Oxa, brano che vince il Festival di Sanremo 1989, Regalami un sorriso per Drupi, Certe cose si fanno di Mina e Una sporca poesia di Fiordaliso.

Nel corso della sua carriera da autore, Fasano ha spaziato anche nel mondo dei jingle pubblicitari, della musica per bambini e nelle sigle di cartoni animati. Dalla sua penna sono nati alcuni dei più amati brani dello Zecchino d’oro e dell’Ambrogino d’oro. Tra questi si ricordano È meglio mario, Il Katalicammello, Il singhiozzo e Ma che mondo l’acquario. Fasano ha inoltre scritto alcune delle sigle più amate di cartoni ed anime anni Novanta, quasi tutte cantate da Cristina D’Avena.

Tra le più famose vi sono le sigle di Beethoven, Rossana, Calimero, Pesca la tua carta Sakura e Piccoli problemi di cuore.

Vita privata: chi è sua moglie?

Franco Fasano non è solito condividere molti dettagli della propria vita privata. È noto che il cantautore è sposato con una donna che gli ha dato due figli. Il primogenito, Emanuele, è nato nel 1994, mentre la seconda, Dalia, nel 1996. Emanuele, appassionato di musica come il padre, ha deciso di seguire le sue orme.

Nel 2015, alla vigilia di Natale, ha stupito i passanti milanesi esibendosi col pianoforte alla Stazione Centrale. Il video del suo spettacolo fa il giro del web, e il giovane diventa noto come il pianista della stazione. La produttrice discografica Caterina Caselli non si lascia sfuggire l’occasione e lo mette subito sotto la sua ala. Con lei Emanuele Fasano pubblica il suo primo EP nel 2017: La mia ragazza è il piano.