Chi è oggi Drupi, cantante icona degli anni Settanta: canzoni, vero nome, vita privata

Chi è oggi Drupi, noto cantante icona degli anni Settanta. All’anagrafe Giampiero Anelli, nel corso della sua carriera ha pubblicato ben 32 album, guadagnando grande fama anche nell’Europa dell’est. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Chi è oggi Drupi, celebre cantante anni Settanta: canzoni e carriera

Nato a Pavia il 10 agosto 1947, Giampiero Anelli, in arte Drupi, ha 74 anni ed è uno dei più iconici cantanti della musica italiana degli anni Sessanta e Settanta.

Prima di raggiungere il successo ha lavorato come barman, benzinaio e anche idraulico. Nel 1973 fa la sua prima apparizione al Festival di Sanremo, con il brano Vado via, che però si classifica ultimo. Ciononostante, la canzone si dimostra un ottimo successo commerciale sia in Italia che in Francia. Negli anni successivi riesce a consacrarsi grazie a una serie di brani di successo che lo rendono famoso in tutta Europa. Tra questi spiccano Piccola e fragile, Sereno, e Come va 1977.

Nel 1982 Drupi torna sul palco dell’Ariston con Soli, scritta insieme al gruppo rock New Trolls, con il quale si classifica al terzo posto nella classifica generale. Due anni si ripresenta al Festival con Regalami un sorriso, una delle sua canzoni più apprezzate di sempre, che gli vale l’ottavo posto nella kermesse.

Negli anni successivi parteciperà altre quattro volte al Festival della musica italiana, facendo la sua ultima apparizione nel 1995 con Voglio una donna.

Nel corso della sua carriera Drupi pubblica ben 32 album, di cui 19 in studio e 13 raccolte. Il suo ultimo lavoro, Ho sbagliato secolo, risale al 2013 ed è stato il suo primo album doppio, con un disco contenente undici inediti e un altro una raccolta dei suoi pezzi più amati. Drupi si è conquistato molta fama soprattutto nell’Europa dell’est, dove è spesso andato in tour con grande successo.

Un suo concerto in Polonia ha superato per pubblico persino Elton John. Drupi è stato inoltre, insieme ai Rolling Stones, uno degli unici due artisti ad aver avuto l’onore di esibirsi nella Piazza della Città Vecchia a Praga, in Repubblica Ceca.

Vita privata: è sposato? Ha figli?

Drupi è sposato da moltissimi anni con la sua compagna di vita, Dorina Dato. Intervistata da Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno, Dorina ha raccontato: “Siamo sposati dal 1992 ci conosciamo da di più, dal 1973, una vita assieme.

Cosa mi ha fatto innamorare? Tante cose, difficile in un attimo parlarne… un insieme di cose, la sensibilità, questa forza unita alla dolcezza che in un uomo non è così facile. Non sono una gran chiacchierona, ne basta una in famiglia”. È proprio a lei che è dedicato uno dei brani più apprezzati di Drupi, Piccola e fragile. Non è nota la data di nascita di Dorina Dato. Come il marito, anche lei tiene particolarmente alla propria privacy e non ama divulgare troppo del suo privato.

La coppia non ha mai avuto figli.