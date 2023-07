La vita di Facci di cui non ci frega niente

Perché mai ci stiamo occupando della vita privata di Filippo Facci? Ci sono cose per me incomprensibili, dopo tanti anni di carriera giornalistica. Della vita di Facci francamente penso che al mondo interessi zero. Degli scazzi con la sua ex moglie, dei suoi problemi col fisco, delle sue case. Facci non è un politico. E’ un giornalista, che spesso ha preso posizioni assolutamente coraggiose e altre volte molto discutibili. E’ uno di quelli che comunque val la pena leggere. Detto questo, se ha una moglie, due mogli, tre mogli, a me non frega proprio nulla.

Facci e la rubrica in Rai

Il problema è che Facci avrà una rubrica in Rai. Fortemente voluto dal centro destra. E quindi? Questo basta a scatenare l’interesse morboso sui suoi fatti privati? Abbiamo per caso notizie dello zio di Giorgino, dei cugini di Alberto Angela o del fratello (ammesso che ce l’abbia, non sappiamo e non controlliamo perché non ce ne frega niente) di Marinella Soldi, la presidente della Rai? Perché mai dovremmo occuparci dei fatti privati di Facci? Certe dinamiche continueranno a rimanermi oscure. C’è un però, però. Una cosa buona. Anche alla gente di tutta questa vicenda non gliene frega niente. Ed è una grande garanzia di imparzialità totale.