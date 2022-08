Zaniolo resta a Roma: Mourinho crede nel giocatore. Il suo indizio social ha infiammato i tifosi

Zaniolo è destinato a restare a Roma: la sua voglia così come quella di Mourinho è tanta così sono state rifiutate delle offerte non ritenute nemmeno all’altezza del valore economico e tecnico del giocatore. per ora al netto di proposte fuori mercato, il giocatore non dovrebbe partire e un indizio social conferma questa possibilità.

Zaniolo resta a Roma: Mourinho crede nel giocatore

Molti scrivono di un forte interessamento del Tottenham per Nicolò Zaniolo con addirittura un’offerta importante fatta recapitare alla Roma.

Tuttavia, non basta e non solo perché il club giallorosso non vuole contropartite ma perché chiede una cifra importante, quasi fuori mercato, per farlo partire.

Inoltre, Mourinho vuole una rosa competitiva e Zaniolo rappresenta un giocatore importante per l’allenatore portoghese che quest’anno potrà contare su una rosa molto più larga e soprattutto con più qualità.

Il suo indizio social ha infiammato i tifosi

Non solo la stima dell’allenatore portoghese ma anche un un indizio social fa pensare che, al netto di offerte clamorose, il giocatore rimarrà anche nella prossima stagione a Roma.

Nelle ultime ore, sui social, la sua immagine profilo è cambiata, e non è un indizio da non sottovalutare: Zaniolo durante questo periodo di mercato aveva una foto “in borghese”, mentre adesso l’ha cambiata inserendo una immagine che lo ritrae esultare dopo la rete siglata contro lo Shakhtar.

