Supercoppa Europea 2022, Real Madrid-Eintracht: dove vederla, orario e probabili formazioni

Supercoppa Europea 2022, Real Madrid e Eintracht Francoforte si sfidano nella competizione europea in gara secca. Il Real partecipa dopo aver vinto l’ultima Champions League mentre la squadra tedesca dopo aver vinto l’Europa League.

Supercoppa Europea 2022, Real Madrid-Eintracht: dove vederla ed orario

Le vacanze sono finite così come le amichevoli per molte squadre europee. Infatti, è arrivato il momento già di sfide importanti e di trofei da portare a casa.

Real Madrid ed Eintracht Francoforte si sfidano nella Supercoppa Europea in Finlandia, a Helsinki, presso l’Helsinki Olympic Stadium, mercoledì 10 agosto alle ore 21:00. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su Amazon Prime Video per tutti gli abbonati. Il costo dell’ abbonamento a Prime è di 36 € all’anno e 4,99 € al mese. Sarà possibile vedere il match di Supercoppa anche sulle console come la Playstation o l’Xbox oppure anche su Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick

Le probabili formazioni

Dopo grande parte del mercato estivo ecco come le due squadre potrebbero scendere in campo. Ancelotti dovrebbe confermare l’11 che si è visto nella maggior parte dei casi lo scorso anno. Mentre l’allenatore dei tedeschi dovrà fare a meno di Kostic vicino alla Juventus ma potrà contare su Gotze che si è rilanciato nell’ultimo anno e conosce bene il palcoscenico internazionale.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius.

All. Ancelotti.

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; Touré, Tuta, Ndicka; Knauff, Rode, Sow, Alidou; Lindstrøm, Gotze; Borré. All. Glasner.

