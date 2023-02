Inter-Porto, Adriano: “Lukaku farà tre gol come me”

Archiviata la pratica Serie A – per la giornata 23 – ritorna lo spettacolo della Champions League. Impegnata in questa settimana è l’Inter contro il Porto. La squadra di Simone Inzaghi dovrà prestare attenzione per evitare spiacevoli sorprese. A parlare di Inter-Porto anche Adriano, ex calciatore brasiliano che in nerazzurro ha vinto, e non poco.

Adriano su Inter-Porto, ottavi di finale di Champions League

La settimana scorsa il bilancio delle italiane è stato, nel complesso, positivo. Il Milan ha battuto 1-0 il Tottenham in Champions, mentre in Europa League la Juventus ha pareggiato 1-1 contro il Nantes e la Roma ha perso 1-0 in casa del Salisburgo. Conference League invece positiva con il successo della Lazio sul Cluj (per 1-0) e la schiacciante vittoria della Fiorentina ai danni del Braga. Trasferta chiusa per 0-4.

In questa settimana tocca ad Inter e Napoli, rispettivamente contro Porto ed Eintracht Francoforte. In più di nuovo le capitoline, la Vecchia Signora e la Viola.

Il talento brasiliano ha parlato della difficile sfida europea che vedrà l’Inter impegnata contro il Porto. Adriano si dice però fiducioso:

“Non sarà facile contro il Porto che è una squadra molto organizzata, ma io credo sempre nella mia Inter: questa squadra è completa e può andare avanti in Europa. Lukaku è molto simile a me da tutti i punti di vista, non solo per la forza e per il calcio mancino. Ma sono sicuro che contro il Porto farà un bellissimo gol. Anzi no, ne farà tre come me“.

Una brevissima intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, che serve a dare la carica alla squadra e a spronare Lukaku che, fino a questo momento, non ha rispettato le aspettative. Il 41enne si aspetta da lui un’ottima prestazione e addirittura una “tripletta”. Bisognerà attendere giusto qualche ora per scoprire l’esito del match. La gara verrà infatti disputata Mercoledì 22 Febbraio alle ore 21:00 allo Stadio San Siro di Milano.