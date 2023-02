Zaniolo, nuovo tatuaggio dopo l’addio alla Roma e primo gol con il Galatasaray

Zaniolo si è reso subito protagonista con la maglia del Galatasary. Nell’ultima partita, subentrando dalla panchina, ha segnato il 2 a 2 a favore della sua nuova squadra. Intanto, sui social circola la notizia del suo nuovo tatuaggio.

Zaniolo, nuovo tatuaggio dopo l’addio alla Roma

Nicolò Zaniolo torna a far parlare con un nuovo tatuaggio fatto. L’ex giocatore della Roma si è tatuato sul collo una frase che sembra rispondere al suo addio al club giallorosso: “Believe in yourself” ovvero “Credi in te stesso”. La notizia della nuova scritta ha avuto una discreta reazione sui social, che fa ancora chiacchierare in Italia sulla vita extra calcistica del calciatore.

Primo gol con il Galatasaray

Intanto, il calciatore italiano ha trovato il gol del 4-2 nell’amichevole contro l’Alanyaspor. Zaniolo era entrato all’80’ minuto al posto di Berkan Kutlu, in posizione di attaccante esterno. Non c’è stata esultanza dopo la rete, sia per il tipo di partita amichevole sia per rispetto delle vittime del terremoto. Il calciatore ha preso, infatti, a cuore la vicenda. Dopo aver donato 20mila euro in sostegno delle vittime del sisma e dei loro familiari, si è dedicato anche alla consegna di scatoloni con viveri per aiutare chi è in difficoltà.

