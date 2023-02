Scudetto al Napoli, quanti punti servono e quando potrebbe festeggiare per la certezza matematica

Scudetto al Napoli, ecco quando i tifosi e i giocatori potrebbero festeggiare la storica vittoria del Campionato. I punti di vantaggio sulle inseguitrici iniziano ad essere tanti. Dunque, si inizia a fare un calcolo matematico.

Scudetto al Napoli, quanti punti servono

Dopo l’ultima vittoria del Napoli a Empoli e la sconfitta dell’Inter a Bologna, gli azzurri si sono portati a + 18 punti sui nerazzurri. Un vantaggio netto che proietta sempre di più il club campano verso la vittoria di uno storico scudetto che manda dai tempi di Maradona. Mancano 14 giornate alla fine del campionato e dunque restano 42 punti in palio. Se l’Inter non dovesse fare nessun altro passo falso, ad oggi servirebbero al Napoli altri 25 punti per avere la certezza di vittoria del Campionato.

Quando potrebbe festeggiare per la certezza matematica

In base ai calcoli, la gara decisiva potrebbe essere quella del 3 maggio in trasferta sul campo dell’Udinese. Non è una certezza, ovviamente ma in base all’andamento delle prossime partita si saprà sempre di più. La prossima sfida del Napoli è contro la Lazio, un’altra sfida che in caso di vittoria darebbe ancora di più consapevolezza ai giocatori di poter arrivare con più tranquillità allo scudetto.

Tuttavia, c’è chi non si arrende nonostante tutto. Ibrahimovic dopo il suo rientro in campo nella partita contro l’Atalanta, ha mandato un messaggio al Napoli: “Sta facendo bene. Noi dobbiamo lottare, non è ancora finita”.

LEGGI ANCHE: Disfatta Inter contro il Bologna, Inzaghi: “Gara approcciata male”