Il bilancio aggiornato delle vittime del terremoto in Turchia e in Siria sale a 42.310 mila vittime. Un bilancio spaventoso, che è riferito dall’agenzia per le emergenze e i disastri turca Afad.

Terremoto Turchia e Siria: bilancio di 42 mila vittime dal 6 febbraio Le scosse di terremoto che hanno devastato il sud est della Turchia, e parte della Siria il 6 febbraio hanno lasciato sul campo parecchie vittime, molte di più di quelle che si poteva immaginare. Almeno 6 persone poi sono morte a causa di altri due terremoti, di magnitudo 6.4 e 5.8, che sono stati registrati lunedì sera ad Hatay, una delle province più colpite dal primo sisma. Il bilancio è stato riferito dall’agenzia per le emergenze e i disastri turca Afad. Una delle poche note positive è il salvataggio dalle macerie di una piccola sopravvissuta per miracolo al violento terremoto in Siria rimanendo attaccata al cordone ombelicale della madre morta. È stata a sua volta dottata dagli zii e si chiamerà d’ora in avanti non più Aya ma Afraa, come sua madre. Ora è in buona salute e sta bene. Le scosse di terremoto successive