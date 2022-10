Pallavolo femminile, Italia contro Brasile: dove e quando vedere la semifinale dei Mondiali

Pallavolo femminile, Italia contro Brasile: le azzurre hanno giocato un ottimo Mondiale ed ora si trovano contro il Brasile in semifinale. Nonostante l’unica sconfitta sia arrivate proprio contro le verdeoro, tutta la squadra vuole arrivare in finale.

Pallavolo femminile, Italia contro Brasile

Mondiali di Pallavolo femminile: Usa, Serbia, Brasile e Italia sono arrivate alle semifinali. Una soddisfazione ed un cammino davvero vittorioso per le azzurre. Una solo sconfitta proprio con il Brasile e dunque le azzurre sono pronte a vendicarsi e prendersi la finale.

Ecco com’è stato il loro viaggio sportivo fino alla semifinale:

24 settembre, ore 15:00: Italia – Camerun 3-0

– Camerun 26 settembre, ore 18:00: Italia – Porto Rico 3-0

– Porto Rico 27 settembre, ore 18:00: Italia – Belgio 3-1

– Belgio 29 settembre, ore 18:00: Italia – Kenya 3-0

– Kenya 2 ottobre, ore 16:00: Paesi Bassi – Italia 1-3

4 ottobre, ore 17:15: Italia – Brasile 2-3

– Brasile 5 ottobre, ore 14:15: Italia – Giappone 3-1

– Giappone 7 ottobre, ore 17:15: Italia – Argentina 3-0

– Argentina 8 ottobre, ore 13:30: Italia – Cina 3-0

– Cina 11 ottobre, ore 17:00: Italia – Cina 3-1

Dove e quando vedere la semifinale dei Mondiali

La partita della semifinale Brasile – Italia è in programma per giovedì 13 ottobre alle ore 20:00. Il match potrà essere seguito in diretta in chiaro su Rai 3. Ci sarà la possibilità anche di guardare la sfida su Sky per chi è in possesso dell’abbonamento. Lo streaming è previsto su RaiPlay, e sulle piattaforme a pagamento Sky Go, Now Tv, Volleyball World Tv .Mentre, ecco di seguito gli orari e il giorno delle due finali:

ore 16:00: Finale 3°-4° posto

ore 20:00: Finalissima 1° -2° posto

Le 14 azzurre convocate per i Mondiali

Palleggiatrici : Ofelia Malinov (Scandicci), Alessia Orro (Monza).

: Ofelia Malinov (Scandicci), Alessia Orro (Monza). Schiacciatrici : Caterina Bosetti (Novara), Alessia Gennari (Conegliano), Elena Pietrini (Scandicci), Miriam Sylla (Monza).

: Caterina Bosetti (Novara), Alessia Gennari (Conegliano), Elena Pietrini (Scandicci), Miriam Sylla (Monza). Centrali : Sara Bonifacio (Novara), Cristina Chirichella (Novara), Anna Danesi (Novara), Marina Lubian (Conegliano).

: Sara Bonifacio (Novara), Cristina Chirichella (Novara), Anna Danesi (Novara), Marina Lubian (Conegliano). Opposto : Paola Egonu (VakifBank), Sylvia Nwakalor (Firenze).

: Paola Egonu (VakifBank), Sylvia Nwakalor (Firenze). Libero: Monica De Gennaro (Conegliano), Eleonora Fersino (Novara).

