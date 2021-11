Sorteggio playoff mondiali 2022 dove vederlo e come seguire l'evento in diretta tv per conoscere le avversarie degli azzurri.

Playoff: come funzionano

Il sorteggio dei palyoff Mondiali 2022 avrà luogo a Zurigo, in Svizzera, dove gli Azzurri del ct Mancini conosceranno i loro prossimi avversari.

I tre slot europei per il Mondiale 2022 che non sono stati assegnati al termine della fase a gironi della competizione preliminare, verranno decisi da tre mini tornei di spareggio ai quali parteciperanno complessivamente 12 squadre. Le sei migliori seconde della fase a gironi delle qualificazioni europee sono in prima fascia e giocheranno la semifinale di spareggio in casa. Le altre sei invece sono in seconda fascia. Per determinare le sei migliori seconde che sono andate in prima fascia. Per determinare chi tra le vincitrici delle semifinali giocherà in casa la finale, verrà effettuato un sorteggio aggiuntivo per ogni percorso.

Ecco quando si giocheranno gli spareggi:

– Semifinali spareggi: giovedì 24 marzo 2022

– Finali spareggi: martedì 29 marzo 2022

La Uefa confermerà gli orari d’inizio dopo il sorteggio. Queste le nazionali partecipanti, divise in due fasce:

– Fascia 1: Italia, Portogallo, Russia, Scozia, Svezia, Galles

– Fascia 2: Austria, Repubblica Ceca, Macedonia del Nord, Polonia, Turchia, Ucraina

Sorteggio playoff Mondiali 2022, dove vederlo in tv e in streaming

Il sorteggio dei playoff sarà trasmesso in diretta su Raidue a partire dalle 16.55, in streaming su Rai Play, in diretta anche su Sky e in streaming anche attraverso i canali della Uefa e della Fifa.

