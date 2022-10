Come un padre, documentario su Carlo Mazzone: quando, dove vederlo e trailer

Come un padre è il documentario che racconta la vita calcistica da allenatore di Carletto Mazzone. Ecco quando e dove vederlo.

Come un padre è il documentario sulla vita calcistica dell’ex allenatore Carlo Mazzone. Un personaggio unico tanto amato dai suoi giocatori e tanto rispettato dai suoi avversari, forse non dai tifosi dell’Atalanta.

Come un padre, documentario su Carlo Mazzone: quando e dove vederlo

Come un padre è il docufilm che racconta la storia dell’ex allenatore di calcio Carlo Mazzone, per tutti Carletto. Il racconto è stato montato con immagini di repertorio ma anche con interviste a personaggi che sono stati importanti nella vita calcistica di Mazzone come Roberto Baggio, Pep Guardiola, Francesco Totti, Andrea Pirlo e molti altri.

Tante sono state le panchine su cui si è seduto come allenatore: Ascoli, Fiorentina, Catanzaro, Bologna, Lecce, Pescara, Cagliari, Roma, Napoli, Perugia, Brescia e Livorno. Non è stata ancora annunciata una data precisa ma il documentario dovrebbe uscire a novembre 2022 sulla piattaforma streaming di Amazon.

Il trailer

Nelle scorse ore è stato pubblicato il trailer del documentario e non poteva mancare la mitica corsa verso la curva dell’Atalanta dopo il pareggio del suo Brescia.

Attraverso il proprio profilo Twitter, l’ex tecnico ha preannunciato il lancio della pellicola acompagnando al post il trailer del docufilm.

“‘COME UN PADRE’ presto sarà disponibile su Prime Video! Rimani sintonizzato per sapere la data di uscita, intanto gustatevi il trailer ufficiale! Vi voglio bene. Carlo”.

LEGGI ANCHE: Emanuela Orlandi su Netflix, Vatican Girl: uscita e trailer del documentario sulla ragazza scomparsa