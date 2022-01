Nani a Venezia: colpo a sorpresa. Il portoghese torna in Serie A

Nani a Venezia: colpo grosso per la società americana. Il calciatore portoghese sarebbe già in città per sostenere le visite mediche.

Nani a Venezia: il portoghese è arrivato in città non per trascorrere le vacanze ma per sostenere le visite mediche. Il colpo d’esperienza è a un passo per il club allenato da Zanetti

Nani a Venezia: colpaccio per la società americana

Nani, 35enne attaccante portoghese, è vicino a vestire la maglia del Venezia, tanto che il giocatore sarebbe già arrivato in gran segreto in città per sottoporsi alle visite mediche. È attesa la conferma ufficiale da parte della società, che sta lavorando per trovare l’intesa economica definitiva e mettere così a segno un colpo importante per il proseguo del campionato della squadra allenata da Paolo Zanetti.

Nani attualmente è svincolato dopo aver giocato gli ultimi tre anni all’Orlando in Canada, segnando 31 gol in 87 partite.

Si dovrà dunque solo trovare la giusta intesa economica, capire anche gli stimoli e la condizione fisica di un calciatore che si trova ben oltre i 30 anni.

Il portoghese torna in Serie A

Si tratta di un ritorno in Italia in Seria A per l’ex giocatore della Lazio, che mise insieme 3 gol in 25 partite nel campionato 2017/18. Un segno del destino il campionato di Serie A visto che nelle scorse settimana si è parlato di un interessamento anche del Genoa e del Bologna in particolare.

La carriera di Nani è stata ricca e vincente. L’attaccante è stato campione d’Europa nel 2016 con il Portogallo e negli anni in cui ha giocato al Manchester United (2007-2014) ha vinto quattro Premier e una Champions, 5 Community Shield, 2 Coppe di Lega inglese.