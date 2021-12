Sorteggi di Champions, ottavi: non valido il primo sorteggio. Si ripete

Sorteggi di Champions ottavi: diverse insidie evitate per le squadre italiane. Sul loro percorso sfide alla portata per passare il turno

Sorteggi di Champions, ottavi: annullati gli abbinamenti estratti alle 12 per un errore tecnico, si ricominica da capo alle 15

Sorteggi di Champions non validi: si ripeteranno

Si dovrà ripetere il sorteggio delle 12 a causa di un errore tecnico. Si ripete alle 15 il sorteggio degli ottavi della Champions League: “A seguito di un problema tecnico – spiega la Uefa su Twitter – con il software di un fornitore di servizi esterno che indica ai selezionati quali squadre possono giocare tra loro, si è verificato un errore tecnico nel sorteggio degli ottavi di UEFA Champions League“.

L’errore è avvenuto in particolare con l’Atletico Madrid, perché la Uefa ha scambiato la pallina del Liverpool (che non poteva essere pescata dai Colchoneros) con quella del Manchester United: alla fine è stato estratto il Bayern Monaco, ma è chiaro che il sorteggio non sia stato eseguito correttamente.

Sorteggi di Champions, ottavi: le sfide delle italiane con il primo sorteggio annullato

Dal sorteggio degli ottavi Champions League, le italiane avevano conosciuto le proprie avversarie, per gli abbinamenti poi annullati. Dal primo sorteggio l’Inter agli ottavi avrebbe giocato contro l’Ajax del capocannoniere Haller.

Ai bianconeri era andata bene: lo Sporting Lisbona. Le gare d’andata a febbraio (15, 16, 22 o 23), il ritorno a marzo (8, 9, 15 o 16).

Tutte le altre sfide degli ottavi di Champions League: annullate

Non solo le italiane, dal sorteggio erano state ufficializzate anche le altre sfide degli ottavi di Champions League. Interessante poteva essere la sfida tra Messi e Ronaldo. Altra sfida di spessore poteva essere quella tra l’Atletico Madrid e il Bayern Monaco.

Benfica – Real Madrid

Villarreal – Manchester City

Atletico Madrid – Bayern Monaco

Salisburgo – Liverpool

INTER – Ajax

– Ajax Sporting – JUVENTUS

Chelsea-Lille

Paris SG – Manchester United

