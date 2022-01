Milan, accelerata per Kolo Muani: arriva subito? Ecco chi gli farà posto

Il Milan accelera per Randal Kolo Muani: il calciatore francese potrebbe diventare rossonero già a Gennaio. L’attaccante 23enne del Nantes è in scadenza a Giugno, ma le pressioni di Eintracht e Marsiglia non danno al Diavolo il lusso di aspettare.

Kolo Muani, il Milan prova a bruciare le tappe: le condizioni per averlo subito

Si prospetta un Gennaio movimentato in casa Milan. Non si fermano le ricerche di un sostituto in difesa per Simon Kjaer, la cui stagione si è conclusa a causa di grave infortunio.

Nel frattempo, Paolo Maldini cerca nuovi nomi per l’attacco. Tra questi spicca Randol Kolo Muani, giovane attaccante francese di origini congolesi che milita nel Nantes. Il centravanti 23enne si è reso protagonista di due buone stagioni in Francia ed è in scadenza a Giugno. Tuttavia, il Milan sembra disposto a bruciare le tappe e a prenderlo già a Gennaio.

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, Maldini teme la concorrenza di Eintracht Francoforte e Olympique Marsiglia, anche loro molto interessate al calciatore.

Aspettare che si liberi a parametro zero è fin troppo rischioso, per questo il direttore tecnico del Milan è disposto a fare un sacrificio economico per assicurarsi subito le prestazioni di Kolo Muani. Secondo le indiscrezioni, il Milan ha già trovato un accordo con il giocatore e starebbe imbastendo una trattativa lampo con il Nantes. Il valore di Kolo Muani si assesta attorno ai 10 milioni di euro ma, vista l’imminente scadenza, i rossoneri potrebbero assicurarselo a prezzo di saldo.

Chi gli fa posto? Un attaccante rossonero fa le valigie

L’eventuale arrivo di Kolo Muani renderebbe ancora più precaria la posizione di Pietro Pellegri. L’attaccante ventenne ex Genoa e Monaco ha trovato pochissimo spazio in maglia rossonera, chiuso da Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic. Se si concretizzasse l’acquisto del centravanti francese, Pellegri potrebbe cambiare aria. I dirigenti del Milan stanno la possibilità di cederlo in prestito, in una piazza che gli consenta di maturare e trovare continuità.