Keylor Navas va al Napoli? Giuntoli smentisce: “Restiamo così al 99%”

Keylor Navas al Napoli, la smentita di Giuntoli: “Restiamo così al 99%, abbiamo due portieri di livello”. L’ex portiere del Real Madrid starebbe provando a lasciare il PSG. Nonostante le parole del dirigente sportivo, gli azzurri cercano il colpo finale.

Keylor Navas al Napoli, Giuntoli smentisce: “Abbiamo due portieri di livello”

Il Napoli, nonostante un mercato già sontuoso, sarebbe in cerca di un colpo finale con cui chiudere in bellezza. Secondo alcune voci di corridoio, gli azzurri sarebbero pronti a intervenire in porta e prendere Keylor Navas.

Il portiere 35enne costaricano sarebbe ai ferri corti con il PSG, infastidito dal dualismo con Gianluigi Donnarumma. Navas porterebbe molta esperienza al Napoli, andando a formare un trio di portieri di tutto rispetto insieme ad Alex Meret e Salvatore Sirigu.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli per ora ha smentito le voci attorno a quest’ultimo colpo di mercato, nel corso di un’intervista a DAZN: “Si può sempre migliorare con il lavoro, il mercato è solo una parte.

Abbiamo un allenatore molto bravo e siamo fiduciosi di poter crescere ancora. Niente Navas, abbiamo già due portieri di livello. Manca un giorno alla fine del mercato e al 99% rimarremo così“.

Parla anche Scotto: “Niente Navas, il Napoli non riesce a coprire l’ingaggio”

Anche per il giornalista ed esperto di calciomercato Giovanni Scotto è improbabile che il costaricano approdi alla corte di Luciano Spalletti: “Come ampiamente anticipato, nessun accordo per Navas, che non si libera dal PSG e va verso la conferma per un’altra stagione.

Il Napoli ci ha provato ma non riesce a coprire l’ingaggio del portiere”. Per il momento, a quanto pare, Navas starebbe cercando di ripristinare i rapporti con il club parigino, per non perdere gli oltre 18 milioni di euro previsti nel suo contratto biennale.

Non è detto che il Napoli non provi a mettere a segno un altro colpo in questo ultimo giorno di mercato. Con buona pace dei tifosi, tuttavia, se questo colpo ci sarà, non sarà Cristiano Ronaldo.

Lo ha spiegato sempre Giuntoli ai microfoni di DAZN: “Lui è un calciatore straordinario e noi lo possiamo solo esaltare, ma di vero non c’era niente. Abbiamo letto tante cose dai giornali, ma non c’è mai stato nulla di concreto”.