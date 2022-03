Mick Schumacher incidente: cos’è successo e quali sono le sue condizioni

Mick Schumacher incidente: tanta paura per il pericoloso incidente in pista del figlio di Michael Schumacher. Come sta ora?

Mick Schumacher incidente: tanta paura per gli addetti ai lavori, per la famiglia e per i tifosi. Il figlio del grande Michael Schumacher ha rischiato davvero grosso con un bruttissimo incidente durante le prove libere.

Mick Schumacher incidente: cos’è successo

Grande paura nell’ultima gara della Formula 1 per Mick Schumacher. Nelle prove del Gran Premio d’Arabia Saudita sul circuito di Jeddah, il pilota della Haas durante la Q2 è andato a sbattere in curva 12 dopo aver perso il controllo della sua vettura.

Immediati i soccorsi con le qualifiche interrotte con la bandiera rossa. Schumacher ha perso il controllo della sua Haas a velocità elevata (oltre 200km/h) dopo aver toccato un cordolo e picchiando contro il muro.

A causa dell’incidente Mick non ha preso parte al Gp in Arabia Saudita. “Schumacher è stato portato al centro medico dopo un grave incidente alla curva 12 durante la seconda parte delle qualifiche (Q2). Dopo un esame iniziale che non ha rivelato ferite, Schumacher è stato trasferito al King Military Hospital Fahad di Gedda per controlli precauzionali.

La squadra ha quindi deciso di partecipare al Gran Premio dell’Arabia Saudita con il solo Kevin Magnussen”, aveva così riportato il comunicato.

Quali sono le sue condizioni

A tranquillizzare tutti nell’immediato è stato il Team Haas con una nota su Twitter, dopo che il pilota aveva anche parlato con la mamma Corinna: “Abbiamo sentito che Mick è cosciente, fuori dall’auto e in questo momento in direzione centro medico”.

Mick Schumacher, attraverso i social, ha voluto mandare un messaggio ai suoi fan per dare appuntamento forse già alla prossima gara.

“Ciao a tutti volevo solo dire che sto bene

Grazie per i messaggi gentili.

La macchina si è sentita benissimo @TAG, torneremo più forti”

