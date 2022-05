Mbappé al Real Madrid: accordo vicino e le cifre dell’affare

Mbappé al Real Madrid: ci siamo e per la chiusura del trasferimento mancano solo i dettagli per un contratto e bonus vari che viaggiano su cifre importanti. Il Psg ormai è rassegnato.

Mbappé al Real Madrid: accordo vicino

Kylian Mbappé è vicino a chiudere l’accordo con il Real Madrid. Sono mesi che si parla di un possibile trasferimento del francese alla corte di Carlo Ancelotti che non vede l’ora di formare la coppia d’attacco tutta francese con Mbappè e Benzema.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca sarebbe ormai solo questione di tempo e poi ci sarà l’annuncio. Le conferme arrivano anche dal protagonista di questa vicenda di calciomercato. “Dobbiamo rispettare tutte le parti coinvolte. Anch’io ho fretta, ma non si tratta solo di me. È finita, mancano solo pochi dettagli, ma è finita”, ha detto il francese al galà del calcio francese.

Le cifre dell’affare

Le cifre non possono non essere di alto livello come è stato per Erling Haaland al Manchester City. Il Real Madrid è disposto a mettere sul piatto una cifra importante tra bonus di trasferimento e stipendio.

Le cifre trapelate sono molto alte, ovviamente: si parla di cento milioni alla firma, ingaggio tra i venticinque e i trenta milioni netti, contratto quinquennale. Il Psg sarebbe andato oltre ma il calciatore francese ha dato parola già al club spagnolo da diverso tempo.

LEGGI ANCHE: Kylian Mbappè, Robert Lewandowski ed Erling Haaland, lo shopping sfrenato delle big europee. E il calcio italiano assiste inerme