Nations League, Italia-Inghilterra: dove si gioca, data e orario, biglietti

Nations League, Italia-Inghilterra: una partita sempre dal sapore particolare, soprattutto dopo la sconfitta degli inglesi a casa loro con la perdita degli Europei a favore degli azzurri che ottennero quasi un anno fa un grandissimo successo ai rigori a Wembley.

Nations League, Italia-Inghilterra: dove si gioca

Il match che vede protagonisti gli azzurri contro gli inglesi si svolgerà allo stadio ‘Molineux’ di Wolverhampton, in Inghilterra. L’ultima volta, tutti ricordano, è stato un trionfo dell’Italia contro gli inglesi con la vittoria del Campionato Europeo.

Nations League, Italia-Inghilterra: data e orario

La partita tra gli azzurri e gli inglesi è in programma sabato 11 giugno 2022. Il fischio di inizio è previsto per le 20.45 e sarà in diretta sui canali Rai, precisamente su Rai 1. Inoltre. il match potrà essere seguito anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

I biglietti

I biglietti in questo caso non saranno messi a disposizione come nel caso della partita contro l’Ungheria da parte della Federazione Italiana.

Per quell’occasione, era stato possibile acquistare il biglietto anche sul sito della Figc che mette a disposizione anche diversi iniziative per sostenere la Nazionale. Per i prezzi si è andato dai 10 euro per le Curve ai 50 euro per la Tribuna Numerata, con agevolazioni per le famiglie, ai giovani, agli Over 65 e a coloro che hanno acquistato il biglietto per la partita con la Germania.