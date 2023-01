Classifica Serie B: la situazione dopo 19 partite

Dopo 19 partite, la classifica di Serie B si presenta ben delineata: in prima posizione il Frosinone, insegue la Reggina.

In vista della giornata 20, la classifica di Serie B si presenta delineata e ben precisa. Comanda il Frosinone, primo a +3 sulla seconda, la Reggina, pronta a prendersi la vetta. Tante le compagini che lottano per le prime otto posizioni e, di conseguenza, per un posto nei playoff. Lotta anche nelle retrovie, con diversi club coinvolti nella corsa alla salvezza.

Ecco allora che, dopo 19 gare, nulla può essere già deciso e scontato e ogni sfida si presenta complicata.

Serie B, la classifica aggiornata

Il campionato cadetto regala ogni anno moltissime emozioni oltre a innumerevoli sorprese. Quest’anno le neopromosse si stanno rendendo pericolose, mentre un paio di retrocesse – che sembravano essere le favorite – stanno mettendo in mostra enormi limiti.

Di seguito la classifica aggiornata in attesa dei nuovi incontri:

Frosinone: 39 punti Reggina: 36 Genoa: 33 Bari: 30 Pisa: 29 Parma: 27 Sudtirol: 26 Ternana: 26 Ascoli: 25 Modena: 25 Cagliari: 25 Brescia: 25 Palermo: 24 Benevento: 22 Como: 22 SPAL: 20 Venezia: 20 Perugia: 19 Cittadella: 19 Cosenza: 17

Evidente, dalla classifica, lo stato di forma delle varie squadre.

Intasata la zona grigia con quattro club a pari merito e pochissimi punti di distanza tra i primi otto posti e gli ultimi tre, appena sette le lunghezze che li separano. Più tranquille invece le prime tre, le quali vantano un distacco più netto rispetto alle altre.

I prossimi impegni

Delineata la situazione delle varie squadre, manca poco ai prossimi impegni che decreteranno così la giornata 20 che apre il girone di ritorno, dal 14 al 16 Gennaio.

Si parte dunque Sabato pomeriggio alle ore 14:00, con ben cinque incontri in programma:

Perugia-Palermo

Reggina-SPAL

Pisa-Cittadella

Bari-Parma

Cagliari-Como

Si chiude con la gara delle 16:15 che vede scendere in campo Frosinone-Modena.

Dopodiché a giocarsi un’opportunità di Domenica ci sono:

Sudtirol-Brescia, ore 14

Cosenza-Benevento, ore 16:15

Ternana-Ascoli, ore 16:15

Si termina il palinsesto con il posticipo tra Genoa e Venezia, in una gara dal sapore agrodolce di Serie A.