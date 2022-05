Haaland al Manchester City: stipendio record. Tutte le cifre dell’affare

Haaland al Manchester City: stipendio super. La notizie era nell’aria poi è arrivata la conferma anche dal club inglese sui social. Le cifre dell’affare sia per il cartellino sia per lo stipendio del giocatore norvegese ovviamente sono altissime e sempre più da record. La proprietà del club inglese continua a spendere milioni e milioni con l’obiettivo di conquistare la tanto agognata e desiderata Champions League.

Haaland al Manchester City: stipendio record

Erling Haaland al Manchester City guadagnerà 30 milioni di euro per 5 anni. Dunque, un contratto fino al 2027, con uno stipendio di circa 375.000 sterline a settimana. Uno stipendio ovviamente da record per il giovane attaccante che dovrà dimostrare di valere nel campionato inglese della Premier e soprattutto in Champions.

Il giovane attaccante norvegese di 21 anni dopo le stagioni da protagonista al Borussia Dortmund in Bundesliga è pronto a diventare uno dei protagonisti dello scacchiere di Pep Guardiola.

Tutte le cifre dell’affare

Come riferito da Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter, il Manchester City pagherà 60 milioni di euro per il cartellino di Haaland. Dunque, il club inglese pagherà la clausola rescissoria per portarsi a casa l’attaccante norvegese. La spese della proprietà araba ammontano a poco più di 100 milioni per il primo anno.

