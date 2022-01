Bonucci lite: schiaffeggia un dirigente dell’Inter a fine partita. VIDEO

Bonucci lite: il difensore della Juventus si reso protagonista in negativo di uno spiacevole episodio dopo una partita contro l’Inter durata fino al secondo tempo supplementare.

Bonucci lite: il difensore furioso a fine partita

Juventus vs Inter non è mai una partita come tutte le altre. Il derby d’Italia questa volta aveva in palio la Supercoppa Italiana, non certamente una sfida da poco. La partita è durata tantissimo(finita 2 a 1 per l’Inter) e si è arrivati al termine con i nervi tesi soprattutto quelli di Leonardo Bonucci.

Il difensore della Juve è stato ripreso dai filmati dei tifosi nel mentre litigava con un membro dello staff dell’Inter.

Bonucci schiaffeggia un dirigente dell’Inter. VIDEO

Il video ovviamente ha fatto il giro dei social e del web. Nei pochi secondi di ripresa si può vedere il difensore della Juventus avvicinarsi alla panchina nerazzurra e dare uno schiaffo al segretario dell’Inter Cristiano Mozzillo. Non sono chiari i motivi, ma le immagini mostrano il difensore spingere e schiaffeggiare il dirigente nerazzurro prima di essere allontanato da alcuni membri della panchina bianconera.

Non è chiaro se ci saranno delle conseguenze al gesto di Bonucci. A Sportmediaset Graziano Cesari ha commentato i possibili risvolti disciplinari: “L’episodio è sfuggito sicuramente a tutti gli ufficiali di gara presenti sul terreno di gioco e quindi non è stato refertato.

È possibile che sia stato segnalato dagli ispettori di Lega e Commissari di campo nel loro rapporto di gara. Prova tv ammissibile solo se la Procura Federale chiederà le immagini televisive”.

