Italia-Turchia, quando e dove vederla: le probabili formazioni

Italia-Turchia, quando e dove vederla: le due nazionali scendono in campo solo per le statistiche ed i numeri da aggiornare.

Italia-Turchia, quando e dove vederla: una partita che non dovrebbe valere molto se non la faccia, anche se circola la notizia di un remoto ripescaggio degli azzurri per i Mondiali in Qatar.

Italia-Turchia, quando e dove vederla in tv e in streaming

Dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord, gli azzurri non sono tornati a casa ma dovranno giocare la sfida contro la Turchia che a sua volta ha perso contro il Portogallo.

Il regolamento dei playoff Mondiali prevede che le semifinaliste perdenti debbano lo stesso affrontarsi tra di loro.

La partita tra Turchia e Italia si gioca martedì 29 marzo 2022 alle ore 20:45. Le due nazionali si sfidano alla ‘Konya Buyuksehir Arena’ di Konya. Turchia-Italia verrà trasmessa in diretta TV in chiaro e in esclusiva su Rai 1. Sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming su Rai Play: basterà collegarsi al sito tramite PC o tramite l’app scaricabile sul proprio dispositivo mobile.

Italia contro Turchia: le probabili formazioni

La Turchia scenderà in campo con un 4-2-3-1: spazio ai centrali difensivi Demiral-Söyüncü, in avanti Unal supportato dall’ex romanista Ünder, Aktürkoglu e dall’interista Calhanoglu. Novità Bayindir in porta.

TURCHIA (4-2-3-1): Bayindir; Celik, Demiral, Söyüncü, Ridvan Yilmaz; Kökçü, Kutlu; Ünder, Calhanoglu, Aktürkoglu; Unal. Ct. Kuntz

Roberto Mancini ha mandato diversi azzurri a casa come Immobile, Jorginho, Florenzi, Mancini, Insigne su tutti. Manderà in campo i più giovani che dovrebbero essere sia il prossimo presente sia il futuro della Nazionale. Novità interessanti a centrocampo con Tonali in regia e tridente d’attacco davvero molto giovane con i due attaccanti del Sassuolo e il giallorosso Zaniolo.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi; Tonali, Cristante, Pessina; Zaniolo, Scamacca, Raspadori. Ct. Mancini

