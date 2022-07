Koulibaly al Chelsea: vicino l’accordo con il club inglese. Niente Juventus

Koulibaly al Chelsea: le ultime voci di calciomercato dicono che il trasferimento sia ad un passo da realizzarsi. Sembra che tutte le parti siano contenti se questo affare si dovesse concretizzarzi, tranne la Juventus che rimarrebbe al palo.

Koulibaly al Chelsea: vicino l’accordo con il club inglese

Kalidou Koulibaly è pronto a volare in Inghilterra per giocare con la maglia del Chelsea a partire dalla prossima stagione. Nelle ultime ore ci sarebbero stati dei passi avanti concreti perché il club inglese avrebbe rilanciato con un’offerta da 40 milioni, la richiesta fatta da De Laurentis.

Il procuratore avrebbe anche avvisato il calciatore che aveva come prerogativa in caso di cessione l’estero.

Con la maglia londinese il difensore andrebbe a guadagnare un ingaggio di 8 milioni più uno di bonus a stagione per tre anni più opzione per il quarto. Un anno in più rispetto alla proposta fatta dal Napoli con la possibilità di vincere trofei in un top club europeo.

Niente passaggio alla Juventus

La Juventus aveva come primo obiettivo appunto Koulibaly come sostituto del partente Matthijs De Ligt.

Incontro positivo c’era stato la settimana scorsa a Milano nella location di Palazzo Parigi in Porta Nuova tra l’agente del centrale senegalese, Fali Ramadani, e il direttore sportivo bianconero Federico Cherubini.

La Juve sarebbe stata pronta a presentare al Napoli nei prossimi giorni una prima offerta ufficiale da 30 milioni di euro per il classe 1991, che De Laurentiis valuta 40 e preferirebbe vendere all’estero eventualmente il calciatore.