Barcellona, Laporta soddisfatto: “Stiamo andando bene”

Al termine della 20° giornata di Liga, il Barcellona si ritrova in prima posizione e Laporta si ritiene soddisfatto. La stagione era partita con grosse aspettative ma, al contempo, tante paure. Ma fortunatamente i blaugrana stanno dimostrando le loro qualità, riuscendo a mantenere un buon distacco sul Real Madrid.

Il presidente dei catalani è così contento del rendimento del club.

Laporta: il Barcellona sogna la Liga

Conclusa la giornata 20 di campionato, il Barcellona vanta un buon distacco, con otto lunghezze che – in questo momento – danno sicurezza alla compagine. Il Real Madrid insegue nonostante il buon rendimento e nonostante il successo del Clasico.

Laporta si ritiene soddisfatto di come sta andando e osa “sognare” lo scudetto:

“Stiamo andando bene, a inizio stagione avremmo firmato per essere a 53 punti a metà campionato, con otto di vantaggio sulla seconda. Però ci servirà ancora molto lavoro, dedizione e impegno. Xavi sta lavorando benissimo, è arrivato nella squadra in un momento di difficoltà massima e ha riunito in maniera fantastica molti giocatori. Quest’anno sogno di vincere la Liga, siamo sulla strada giusta. Voglio una squadra che sia come il mio Consiglio di Amministrazione o come i dipendenti che aiutano il club a crescere sempre”.

L’intervista, rilasciata al Mundo Deportivo, ha fatto trapelare ottimismo e fiducia nei propri mezzi. Il presidente Joan Laporta pensa che il Barcellona possa davvero ottenere lo scudetto, anche grazie ai 53 punti già ottenuti. I prossimi mesi saranno decisivi per scoprire l’esito della Liga e della stagione. Tra Europa e campionato, i ragazzi di Xavi hanno l’obiettivo di rifarsi dopo una stagione – quella passata – molto deludente.

Bisognerà comunque fare i conti con i Blancos che, sebbene debbano colmare un divario di otto punti, proveranno fino alla fine a riaprire la corsa allo scudetto.

