Gossip news: smaltito il cenone è tempo di retroscena piccanti..

In attesa del cenone di San Silvestro le news di gossip crescono. Ecco i retroscena più piccanti degli ultimi giorni dell'anno

Smaltito il cenone natalizio e prima dei botti di San Silvestro è tempo della consueta carrellata mensile targata True dedicata ai retroscena più succulenti e pruriginosi del mondo del pallone.

Gossip news

Partiamo subito forte con una storiella di quelle piccanti. Un giocatore della Juventus ha trascorso un rovente weekend a Venezia dopo il pareggio contro i lagunari: se sul campo è finita 1-1, sotto le lenzuola il calciatore bianconero è andato a segno più volte con una prosperosa modellina milanese, convocata appositamente dalla Lombardia per la 48 ore di passione in Laguna…

Il procuratore in grande ascesa

C’è un procuratore che inizia a dare fastidio. Ormai è sulla bocca di tutti e appare in grande ascesa. Uno di quelli pronto a tutto per il successo. Tanto che va spregiudicato all’assalto di tutti i giocatori pur di prenderli in procura ed, evidentemente, deve aver pestato i piedi al collega sbagliato, visto che un mesetto fa ha preso un paio di sonori ceffoni all’uscita di un ristorante in zona Brera…

Da telecronista a prete…il passo è breve

Da telecronista a prete, dev’essere stato breve per una delle voci più amate che ha vestito i panni dell’officiante a un matrimonio laico di un suo collega/discepolo. Per lo stupore di tanti invitati. Chi l’avrebbe mai detto che la sua omelia sarebbe stata più coinvolgente delle sue partite. Che abbia trovato un secondo lavoro? Chissà, hai visto mai che per arrotondare…

La “vendetta” della nota conduttrice

C’è una conduttrice tornata in auge professionalmente negli ultimi mesi grazie allo zampino di un noto dirigente calcistico, che l’avrebbe caldeggiata fortemente per la conduzione di un programma nazional-popolare. Siamo sicuri che senza la benedizione avrebbe ottenuto lo stesso traguardo? Il sospetto aleggia nelle testa di molti colleghi, che per ora fanno buon viso a cattivo gioco…

Gossip news, c’è chi ha la testa nel pallone

Il papà inizia a essere preoccupato per le continue voci di corridoio, eppure non può farci nulla: la figlia di un noto direttore ha la testa letteralmente nel pallone e fa collezione di calciatori. Almeno 5 i giocatori ad aver avuto un flirt con la procace ragazza. Il passaparola – si sa – corre veloce e l’imbarazzo del genitore sta diventando sempre più marcato. Senza dimenticare le prese in giro dietro le spalle (ma neppure troppo) dei colleghi…

Il Gf Vip? Anche no

Indovinello facile facile: chi è la showgirl della celebre trasmissione “Avanti un Altro” che ha rifiutato di fare il GFVip ma a settembre era stata provinata per condurre una trasmissione sportiva? Peccato per lei che – nonostante il direttore la volesse fortemente – abbia fatto scena muta alla registrazione della puntata zero…