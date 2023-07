Concerto Maneskin 24 luglio San Siro: scaletta, norme sicurezza, biglietti

Stasera, lunedì 24 luglio, San Siro ospiterà il concerto dei Maneskin. Ecco data e ora del concerto che inizierà attorno alle 21.

Concerto Maneskin 24 luglio San Siro: scaletta

Le canzoni che verranno cantate dai Maneskin allo Stadio di San Siro sono queste:

Don’t Wanna Sleep

Gossip

Zitti E Buoni

Chosen

Own My Mind

Supermodel

Le Parole Lontane

Baby Said

Bla Bla Bla

Beggin’

In Nome Del Padre

For Your Love

Coraline

Gasoline

Timezone

I Wanna Be Your Slave

Torna A Casa

Vent’anni

La Fine

Mark Chapman

Mammamia

Kool Kids

The Loneliest (bis)

I Wanna Be Your Slave (bis)

Biglietti

I Maneskin, che hanno iniziato la loro corsa verso il successo da Sanremo con Zitti e Buoni, saranno sul palco di San Siro sia il 24 sia il 25 di luglio. Le due serate di San Siro sono entrambe sold out.

Le norme di sicurezza per il concerto

Per ragioni di sicurezza, a San Siro, non è consentito introdurre bottiglie di vetro, lattine o borracce di metallo o plastica dura, bevande alcoliche di qualsiasi tipo, bevande non alcoliche in bottiglie di plastica di capacità superiore a 1 litro (le bevande non alcoliche sono limitate a una bottiglia di plastica non superiore a 1 litro senza tappo), animali (salvo i cani guida e da assistenza addestrati), valigie, trolley, passeggini, borse e zaini più grandi di 15 litri, armi (anche finte) e oggetti con bordi affilati o acuminati, materiale infiammabile o esplosivo, fuochi d’artificio, fumogeni, sostanze illecite, bastoni, ombrelli con punta lunga, aste per selfie, macchine fotografiche professionali e semiprofessionali, droni, pattini, monopattini, skateboard, caschi, power bank, puntatori laser, tende, sacchi a pelo, sedie da campeggio, posate di metallo, bombolette spray (inclusi antizanzare, deodoranti, creme solari).