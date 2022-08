Fabian Ruiz al Psg manda Raspadori al Napoli: intrecci di mercato in casa azzurra

Fabian Ruiz al Psg e Raspadori al Napoli: nelle prossime ore in casa azzurra potrebbero concretizzarsi due operazioni in entrata e in uscita.

Fabian Ruiz al Psg potrebbe sbloccare Raspadori al Napoli: sono re calde in casa azzurra tra uscite ed entrate. Spalletti chiede rinforzi in attacco ma anche in altri reparti. Mancano pochi giorni all’inizio del Campionato e il mister vede una rosa ancora incompleta.

Fabian Ruiz al Psg: ore calde

Napoli e il Paris Saint Germain stanno parlando seriamente del trasferimento in Francia del centrocampista spagnolo Fabian Ruiz. Il contratto con gli azzurri è in scadenza nel 2023 e non sembra esserci la volontà di un rinnovo e così il club di Aurelio De Laurentis sta pensando di monetizzare il più possibile per non perderlo a zero il prossimo anno.

La cifra che potrebbe far chiudere l’affare già nelle prossime ore potrebbe essere intorno ai 30 milioni.

Nei contatti telefonici tra i due club potrebbe parlarsi anche del portiere Keylor Navas, gradito da Spalletti più di Kepa. Tuttavia, gli affari non sarebbero intrecciati anche perché per il portiere il nodo più grande sarebbe l’ingaggio e i diritti di immagine.

Raspadori al Napoli: accordo vicino

La trattiva di Giacomo Raspadori verso Napoli non si è chiusa ancora ma la distanza tra i due club potrebbe essere colmata anche con l’uscita di Fabian Ruiz.

Il Sassuolo non sembra voler fare sconti ma il club azzurro lentamente si sta avvicinando alla cifra chiesta dalla società emiliana.

Nuovi aggiornamenti sono stati riferiti dal giornalista Marco Demicheli ai microfoni Sky Sport24: “Domani(8 agosto) sarà il giorno del nuovo contatto tra Napoli e Sassuolo per Raspadori, vedremo se sarà telefonico o un incontro da vicino. Oggi ci sono stati tanti contatti per limare la distanza di 10mln di euro tra le due società.

Si sta provando inserendo qualche bonus o qualche contropartita tecnica per abbassare la richiesta del club neroverde. Il giocatore vuole andare al Napoli per giocare la Champions League. Si lavora, c’è la volontà di chiudere in fretta“.

