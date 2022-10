Giro d’Italia 2023: date, tappe e percorso dell’atteso evento

Giro d’Italia 2023: c’è molta attesa ma anche emozione per l’evento sportivo in programma il prossimo anno. Protagoniste del giro saranno diverse regioni con altrettante tappe previste in punti strategici.

Giro d’Italia 2023: percorso

La 106esima edizione del Giro d’Italia è in programma dal 6 al 28 maggio 2023. Si parte dell’Abbruzzo e si finisce a Roma ai Fori Imperiali, passando per l’Emilia Romagna, nelle Marche e in Veneto.

“L’arrivo a Roma per il Giro d’Italia è come quello di Parigi per il Tour de France, è la conclusione naturale. Sarei più che felice di arrivare a Roma più volte e non solo quest’anno”. E’ il commento all’ANSA di Urbano Cairo, presidente di Rcs Mediagroup, sul grande finale ai Fori Imperiali dell’edizione 2023. “Mi hanno promesso che quest’anno sarà tutto perfetto“, rivela Cairo.

Tappe e date dell’atteso evento del 2023

6 maggio, 1° tappa: Fossacesia Marina-Ortona – 18,4 km (cronometro individuale)

7 maggio, 2° tappa: Teramo-San Salvo – 204 km

8 maggio, 3° tappa: Vasto-Melfi – 210 km con Valico la Croce

9 maggio, 4 tappa: Venosa-Lago Laceno. 184 km con Crocele, Monte Carruozzo e arrivo in salita a Colle Molella

10 maggio, 5° tappa: Atripalda-Salerno – 172 km con la salita Guardia dei Lombardi

11 maggio, 6° tappa: Napoli-Napoli – 156 km coon valico di Chiunzi e Capo di Mondo

12 maggio, 7° tappa: Capua-Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore) – 218 km con arrivo in quota dopo Roccaraso e Calascio

13 maggio, 8° tappa: Terni-Fossombrone – 207 km con Cappuccini, Cesane

14 maggio, 9° tappa: Savignano sul Rubicone-Cesena – 33,6 km (cronometro individuale)

16 maggio, 10 tappa: Scandiano-Viareggio – 190 km con Passo Radici, Monte Perpoli

17 maggio, 11° tappa: Camaiore-Tortona – 218 km con Baracco, Boasi e Castagnola

18 maggio, 12° tappa: Bra-Rivoli – 179 km con Colle Braida

19 maggio, 13° tappa: Borgofranco d’Ivrea-Crans Montana.

(Svizzera) 208 km con Gran San Bernardo e Croix de Coeur

20 maggio, 14° tappa: Sierre-Cassano Magnago – 194 km col Sempione

21 maggio, 15° tappa: Seregno-Bergamo – 191 km con Valcava, Selvino, Valpiana

23 maggio, 16° tappa: Sabbio Chiese-Monte Bondone – 198 km con Colle Santa Barbara, Bordala, Serrada

24 maggio, 17° tappa: Pergine Valsugana-Caorle – 192 km

25 maggio, 18° tappa: Oderzo-Val di Zoldo – 160 km con Crosetta, Forcella CIbiana, Coi

26 maggio, 19° tappa: Longarone-Tre Cime di Lavaredo (Rif.

Auronzo). 182 km con Passo Campolongo, Valparola, Giau e Tre Croci

27 maggio, 20° tappa: Tarvisio-Monte Lussari 18,6 km (cronometro individuale).

28 maggio, 21° tappa: Roma-Roma. 115 km.