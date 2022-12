Criscito torna al Genoa: ecco il contratto che firmerà il difensore azzurro

Criscito fa il suo ritorno in Italia e in particolare a Genoa. Dopo l'addio al Toronto ecco che il terzino azzurro torna in Liguria.

Criscito torna al Genoa: ennesimo ritorno in Liguria per il terzino azzurro che da qualche settimana ha detto addio al Toronto. Ecco quali potrebbero essere le nuove condizioni accettate per giocare ancora a calcio nella squadra del cuore.

Criscito torna al Genoa

Mimmo Criscito torna al Genoa e a Genoa. Si tratta dell’ennesimo ritorno in Liguria per il terzino azzurro che ha concluso la sua esperienza a Toronto, lasciando gli altri due italiani godersi la vita: Bernandeschi e Insigne.

Dunque, niente ritiro come era stato preannunciato qualche settimana fa nel giorno del suo addio al Toronto: “Grazie mille, Toronto FC, per questi sei bellissimi mesi. Io e la mia famiglia ci siamo goduti il nostro tempo in questa incredibile città, e ci siamo sentiti parte di questa grande famiglia fin dal primo giorno”, ha detto Criscito. “È tempo per me di tornare a casa e valutare cosa farò per il mio futuro.

Grazie e All For One“.

Ecco il contratto che firmerà il difensore azzurro

L’anticipazione è stata data da Alfredo Pedullà, giornalista con cui Criscito in passato è entrato in “contatto” duro sui social. “A conferma di quanto vi avevamo anticipato il giorno del suo addio al Toronto, quando si parlava addirittura di addio al calcio. In realtà, l’idea del difensore era quella di tornare al Genoa e non pochi giorni fa avevamo aggiunto che l’assenza del suo “nemico” Blessin avrebbe spianato la strada.

Siamo in dirittura, il sogno di Criscito verrà esaudito”.

Secondo alcune indiscrezioni, il difensore potrebbe accettare un contratto di sei mesi per poi capire se continuare con il calcio giocato o iniziare il percorso di formazione a Coverciano per diventare allenatore.