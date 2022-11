Mondiali Qatar 2022: quando iniziano, le Nazionali partecipanti, calendario e dove vederli in tv

Mondiali Qatar 2022: la competizione è pronta a partire e fare così compagnia i milioni appassionati di calcio per circa un mese. 32 sono le Nazionali che parteciperanno alla competizione che vedrà esclusa l’Italia di Roberto Mancini.

Mondiali Qatar 2022: quando iniziano e le Nazionali partecipanti

I Mondiali in Qatar 2022 sono pronti a partire. Sono in programma 64 partire dal 20 novembre al 18 dicembre con la finale prevista allo Stadio Nazionale di Losail.

Di seguito ecco le 32 Nazionali partecipanti:

Zona Africa: Camerun, Ghana, Marocco, Senegal, Tunisia.

Camerun, Ghana, Marocco, Senegal, Tunisia. Zona Sud America: Argentina, Brasile, Ecuador Uruguay.

Argentina, Brasile, Ecuador Uruguay. Zona Nord e Centro America: Canada, Stati Uniti, Messico e Costa Rica

Canada, Stati Uniti, Messico e Costa Rica Zone Asia: Qatar (paese ospitante), Arabia Saudita, Australia, Corea del Sud, Iran, Giappone.

Qatar (paese ospitante), Arabia Saudita, Australia, Corea del Sud, Iran, Giappone. Zona Europa: Inghilterra, Germania, Belgio, Croazia, Danimarca, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Galles, Portogallo, Polonia, Serbia, Svizzera

Mondiali Qatar 2022: dove vederli in tv

Sulla Rai, in occasione dei mondiali in Qatar, ci saranno quattro incontri al giorno trasmessi in diretta e in esclusiva: alle 11, alle 14, alle 17 e alle 20; pre-partite, telecronache tv e dirette streaming, analisi nell’intervallo, commenti finale.

Le squadre, le partite, i racconti e le curiosità dei 32 team in gara. Un progetto, dunque, di narrazione quotidiana su tutti gli eventi, l’atmosfera e il contesto del Paese arabo.

Sarà possibile seguire tutte le partite in 4K sul canale 101 con le smart tv, una sperimentazione di trasmissione ibrida, tra le prime in Europa. Nel dettaglio, 37 incontri andranno in onda su Rai 1, 19 su Rai 2 e 8 su Rai Sport Hd, diretta streaming su Rainews.it e Rai Play. Tutte le partite che si giocheranno in prima serata nella fase a gruppi e tutti gli incontri ad eliminazione diretta, dagli ottavi alla finale, saranno trasmessi su Rai 1.

Rai 2 e Rai Sport Hd ospiteranno, invece, parte degli incontri della prima fase con la scelta di trasmissione su Rai Sport Hd per i match che si giocheranno in contemporanea.

Il calendario dei Mondiali 2022

Domenica 20 novembre

Qatar-Ecuador (Gruppo A): ore 17, Al Bayt Stadium (Al Khor)

Lunedì 21 novembre

Inghilterra-Iran (Gruppo B): ore 14, Khalifa International Stadium, Doha)

Senegal-Olanda (Gruppo A); ore 17, Al Thumama Stadium (Doha)

Stati Uniti-Galles (Gruppo B): ore 20, Ahmad bin Ali Stadium (Ar Rayyan)

Martedì 22 novembre

Argentina-Arabia Saudita (Gruppo C): ore 11, Losail Stadium (Doha)

Danimarca-Tunisia (Gruppo D): ore 14, Education City Stadium (Doha)

Messico-Polonia (Gruppo C): ore 17, Stadium 974 (Doha)

Francia-Australia (Gruppo D): ore 20, Al Janoub Stadium (Al Wakrah)

Mercoledì 23 novembre

Marocco-Croazia (Gruppo F): ore 11, Al Bayt Stadium (Al Khor)

Germania-Giappone (Gruppo E): ore 14, Khalifa International Stadium (Doha)

Spagna-Costa Rica (Gruppo E): ore 17, Al Thumama Stadium (Doha)

Belgio-Canada (Gruppo F): ore 20, Ahmad bin Ali Stadium (Ar Rayyan)

Giovedì 24 novembre

Svizzera-Camerun (Gruppo G): ore 11, Al Janoub Stadium (Al Wakrah)

Uruguay-Corea del Sud (Gruppo H): ore 14, Education City Stadium (Doha)

Portogallo-Ghana (Gruppo H): ore 17, Stadium 974 (Doha)

Brasile-Serbia (Gruppo G): ore 20, Losail Stadium (Doha)

Venerdì 25 novembre

Galles-Iran (Gruppo B): ore 11, Ahmad bin Ali Stadium (Ar Rayyan)

Qatar-Senegal (Gruppo A): ore 14, Al Thumama Stadium (Doha)

Olanda-Ecuador (Gruppo A): ore 17, Khalifa International Stadium (Doha)

Inghilterra-Stati Uniti (Gruppo B), ore 20, Al Bayt Stadium (Al Khor)

Sabato 26 novembre

Tunisia-Australia (Gruppo D): ore 11, Al Janoub Stadium (Al Wakrah)

Polonia-Arabia Saudita (Gruppo C): ore 14, Education City Stadium (Doha)

Francia-Danimarca (Gruppo D): ore 17, Stadium 974 (Doha)

Argentina-Messico (Gruppo C): ore 20, Losail Stadium (Doha)

Domenica 27 novembre

Giappone-Costa Rica (Gruppo E): ore 11, Ahmad bin Ali Stadium (Ar Rayyan)

Belgio-Marocco (Gruppo F): ore 14, Al Thumama Stadium (Doha)

Croazia-Canada (Gruppo F): ore 17, Khalifa International Stadium (Doha)

Spagna-Germania (Gruppo E): ore 20, Al Bayt Stadium (Al Khor)

Lunedì 28 novembre

Camerun-Serbia (Gruppo G): ore 11, Al Janoub Stadium (Al Wakrah)

Corea del Sud-Ghana (Gruppo H): ore 14, Education City Stadium (Doha)

Brasile-Svizzera (Gruppo G): ore 17, Stadium 974 (Doha)

Portogallo-Uruguay (Gruppo H): ore 20, Losail Stadium (Doha)

Martedì 29 novembre

Ecuador-Senegal (Gruppo A): ore 16, Khalifa International Stadium (Doha)

Olanda-Qatar (Gruppo A): ore 16, Al Bayt Stadium (Al Khor)

Galles-Inghilterra (Gruppo B): ore 20, Ahmad bin Ali Stadium (Ar Rayyan)

Iran-Stati Uniti (Gruppo B): ore 20, Al Thumama Stadium (Doha)

Mercoledì 30 novembre

Australia-Danimarca (Gruppo D): ore 16, Al Janoub Stadium (Al Wakrah)

Tunisia-Francia (Gruppo D): ore 16, Education City Stadium (Doha)

Polonia-Argentina (Gruppo C): ore 20, Stadium 974 (Doha)

Arabia Saudita-Messico (Gruppo C): ore 20, Losail Stadium (Doha)

Giovedì 1° dicembre

Croazia-Belgio (Gruppo F): ore 16, Ahmad bin Ali Stadium (Ar Rayyan)

Canada-Marocco (Gruppo F): ore 16, Al Thumama Stadium (Doha)

Giappone-Spagna (Gruppo E): ore 20, Khalifa International Stadium (Doha)

Costa Rica-Germania (Gruppo E): ore 20, Al Bayt Stadium (Al Khor)

Venerdì 2 dicembre

Ghana-Uruguay (Gruppo H): ore 16, Al Janoub Stadium (Al Wakrah)

Corea del Sud-Portogallo (Gruppo H): ore 16, Education City Stadium (Doha)

Serbia-Svizzera (Gruppo G): ore 20, Stadium 974 (Doha)

Camerun-Brasile (Gruppo G): ore 20, Losail Stadium (Doha)

Ottavi di finale

Sabato 3 dicembre

Prima Gruppo A-Seconda Gruppo B: ore 16, Khalifa International Stadium (Doha) [1]

Prima Gruppo C-Seconda Gruppo D: ore 20, Ahmad bin Ali Stadium (Ar Rayyan) [2]

Domenica 4 dicembre

Prima Gruppo B-Seconda Gruppo A: ore 16, Al Bayt Stadium (Al Khor) [3]

Prima Gruppo D-Seconda Gruppo C: ore 20, Al Thumama Stadium (Doha) [4]

Lunedì 5 dicembre

Prima Gruppo E-Seconda Gruppo F: ore 16, Al Janoub Stadium (Al Wakrah) [5]

Prima Gruppo G-Seconda Gruppo H: ore 20, Stadium 974 (Doha) [6]

Martedì 6 dicembre

Prima Gruppo F-Seconda Gruppo E: ore 16, Education City Stadium (Doha) [7]

Prima Gruppo H-Seconda Gruppo G: ore 20, Losail Stadium (Doha) [8]

Quarti di finale

Venerdì 9 dicembre

Vincente Partita [1]-Vincente Partita [2]: ore 16, Losail Stadium (Doha) [9]

Vincente Partita [5]-Vincente Partita [6]: ore 20, Education City Stadium (Doha) [10]

Sabato 1o dicembre

Vincente Partita [3]-Vincente partita [4]: ore 16, Al Bayt Stadium (Al Khor) [11]

Vincente Partita [7]-Vincente partita [8]: ore 16, Al Thumama Stadium (Doha) [12]

Semifinali

Martedì 13 dicembre

Vincente Partita [9]-Vincente Partita [10]: ore 20, Losail Stadium (Doha)

Mercoledì 14 dicembre

Vincente Partita [11]-Vincente Partita [12]: ore 20, Al Bayt Stadium (Al Khor)

Finali

Sabato 17 dicembre

Finale 3°-4° posto: Perdente semifinale 1-Perdente semifinale 2: ore 16, Khalifa International Stadium (Doha)

Domenica 18 dicembre

Finale 1°-2° posto: Vincente semifinale 1-Vincente semifinale 2: ore 16, Losail Stadium (Doha)

