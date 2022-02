Coppa d'Africa, Senegal-Egitto: dove e quando vedere la finale della competizione che tanto ha fatto discutere per i contagi da Covid.

La finale della Coppa d’Africa tra Senegal e Egitto verrà trasmesso in diretta su Eurosport 2, visibile al canale numero 211 di Sky Il fischio d’inizio e l’appuntamento davanti agli schermi è alle ore 20.00.

Discovery +. Sarà sufficiente scaricare l’app su smart tv dopo aver perfezionato il proprio abbonamento. L’alternativa è rappresentata dalla possibilità di collegare la propria smart tv ad un TIMVISION BOX o tramite dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

Senegal-Egitto sarà disponibile in diretta streaming sempre su Eurosport 2, in questo caso visibile anche grazie a DAZN, ma anche attraverso l’app di Discovery +. Sarà necessario scaricarla su dispositivi mobili come smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito ufficiale di Discovery+ attraverso pc o notebook.

L’alternativa è Eurosport Player.

Senegal-Egitto: probabili formazioni

Senegal vs Egitto è soprattutto Salah contro Koulibaly: due giocatori che conoscono bene la Serie E. L’esterno d’attacco ha giocato in passato con le maglie della Fiorentina e poi della Roma, il difensore invece gioca ancora con la maglia del Napoli. Ecco come potrebbero essere le probabili formazioni:

SENEGAL (4-2-3-1): E. Mendy; Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss; Kouyate, N.

Mendy; Dieng, G. Gueye, Mane; Diedhiou. Ct. Cissé.

EGITTO (4-3-3): Gabal; Ashour, Abdelmonem, Hamdi, Fatouh; Elneny, Fathi, Soleya; Salah, Mohamed, Marmoush. Ct. Queiroz.

