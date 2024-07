Francia, caos ferrovie nel giorno dell’inaugurazione olimpica

Perché leggere questo articolo? In attesa della cerimonia di apertura delle Olimpiadi la rete ferroviaria in Francia è sotto attacco con ritardi e cancellazioni.

A poche ore dall’attesissima cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, in Francia la rete ferroviaria nazionale è paralizzata per una serie di atti dolosi volti a sabotare l’evento sportivo internazionale, mentre le previsioni meteo danno una probabilità del 70-80% di pioggia “da moderata a intensa”.

I tre attacchi terroristici al Tgv in Francia

Tre “incendi criminali” vicino ai binari, sulle linee Atlantica, Nord ed Est, stanno perturbando pesantemente il traffico, bloccando del tutto, almeno fino alle ore 13, la stazione Montparnasse a Parigi, che serve l’ovest e il sud-ovest della Francia. Il gruppo ferroviario Sncf denuncia “atti dolosi” che stanno causano interruzioni della circolazione e notevoli ritardi.

“Stiamo deviando alcuni treni sulle linee convenzionali ma dovremo cancellarne un gran numero“, ha aggiunto la Sncf in un comunicato stampa, precisando che “questa situazione dovrebbe durare almeno tutto il fine settimana durante le riparazioni”. Pertanto, “l’attacco massiccio” contro la rete dei treni ad alta velocita’ Tgv colpisce oggi 250 mila viaggiatori, in tutto 800 mila per l’intero fine settimana, secondo quanto riferito dall’amministratore delegato della Sncf Jean-Pierre Farandou.

“Un atto criminale”

Denunciando un “atto criminale scandaloso”, il ministro dei Trasporti Patrice Vergriete ha parlato di “conseguenze molto gravi” sul traffico ferroviario con un treno su due diretto al Nord, l’Est e la Bretagna e un treno su quattro “verso Bordeaux” in un fine settimana di crossover estivo e con l’apertura dei Giochi Olimpici. Tutto indica che si tratta di incendi dolosi – ha detto – tutti gli elementi in nostro possesso dimostrano che gli atti sono volontari. La concomitanza delle ore, ritrovamenti di furgoni con persone in fuga, soprattutto nella zona Sud-Est, ritrovamenti di agenti incendiari sul posto”, ha elencato il ministro spiegando che è in corso un’indagine.

Il massiccio attacco sta avendo pesanti conseguenze anche fuori dai confini nazionali: i treni da Bruxelles a Parigi hanno novanta minuti di ritardo mentre alcuni vengono proprio cancellati. La società ferroviaria francese, Eurostar, ha fatto sapere che i treni ad alta velocità provenienti dalla capitale belga dovranno fare una deviazione ad Arras prima di raggiungere la capitale francese, virando sulle linee tradizionali.

“Voglio davvero condannare nel modo più forte possibile quello che sta succedendo, è davvero spaventoso. Giocare contro i Giochi è giocare contro la Francia, contro la tua squadra, contro il tuo Paese”, ha dichiarato la ministra dimissionaria dello Sport e dei Giochi Olimpici e Paralimpici Amèlie Oudèa-Castèra, che ha evocato “una sorta di sabotaggio coordinato”.

La Francia nel caos: colpa dei jihadisti, russi o del meteo?

Commentando il caos ferroviario a poche ore dall’apertura di Parigi 2024, la stampa d’Oltralpe riferisce che da mesi le forze di sicurezza francesi avvertono del pericolo di attacchi volti a destabilizzare i Giochi. I sospetti ricadono sulla Russia, la cui squadra è bandita da Parigi in risposta all’invasione dell’Ucraina da parte del Cremlino. Tuttavia, in passato, ricordano i media, gruppi di estrema sinistra francesi hanno già preso di mira la rete ferroviaria con attacchi incendiari.

A queste, si aggiungono le minacce di possibili attentati di matrice jihadista, come paventato ieri da Israele, che ha avvisato il governo francese di possibili attacchi da parte dell’Iran alla delegazione israeliana alle Olimpiadi di Parigi. A gravare sulla giornata ad alto rischio, sono anche le condizioni meteorologiche avverse che potrebbero rovinare la cerimonia di apertura sulla Senna. “C’è una probabilità del 70-80 percento di pioggia “da moderata a intensa”, ha fatto sapere il canale meteo francese La Chaine Meteo. “C’è ancora incertezza sulla traiettoria e sulla posizione esatta” del temporale, ha affermato il meteorologo Cyrille Duchesne in un post sul sito web del canale.

Un nuovo piano dei treni

La Sncf presenterà un nuovo piano del traffico “a partire dal primo pomeriggio”. Lo ha dichiarato il primo ministro Gabriel Attal al termine di una riunione di crisi al ministero dei Trasporti. “La Sncf si impegna a comunicare direttamente e in modo mirato con i passeggeri le nuove soluzioni e le alternative che verranno loro offerte”, ha aggiunto il premier francese, riferendosi alle “centinaia di migliaia di nostri concittadini che si trovano bloccati”, in un momento in cui “tutto ciò che desiderano è poter andare in vacanza, stare con le loro famiglie, partecipare ai Giochi Olimpici“.