Champions League in tv, italiane mercoledì 12 ottobre: dove e a che ora vedere Inter e Napoli

Champions League in tv, italiane: si riprende con la Coppa dalle grandi orecchie tanto ambita e desiderata. Le grandi squadre scendono in campo nelle serate di martedì 11 e mercoledì 12 ottobre. Ecco dove seguire Napoli e Inter.

Champions League in tv, italiane mercoledì 12 ottobre

Torna la Champions League e le italiane scendono in campo sia martedì 11 sia mercoledì 12 ottobre. Nella seconda giornata di Coppa scendono in campo Napoli e Inter.

I nerazzurri sono secondi in classifica nel girone C con 6 punti, dietro al Bayern Monaco con 9 e davanti al Barcellona con 3. I giocatori di Inzaghi possono ancora contare sulle proprie forze e destino. Mentre il Napoli è in testa al gruppo A con 9 punti, 3 in più di Liverpool e 6 in più proprio dei lancieri che arriveranno al Maradona.

Dove e a che ora vedere Inter e Napoli

La partita del Napoli si può seguire sia su Sky sia su Infinity mentre l’Inter solo sulla piattaforma di Amazon Prime.

Ecco di seguito i canali su cui seguire le due partite:

18.45 Napoli-Ajax (Champions League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e INFINITY+ e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Barcellona-Inter (Champions League) – AMAZON PRIME VIDEO

Tutte le altre partite di mercoledì 12 ottobre

18.45 Atletico Madrid-Bruges (Champions League) – SKY SPORT FOOTBALL, SKY SPORT (canale 254) e INFINITY+ e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Rangers-Liverpool (Champions League) – SKY SPORT FOOTBALL, SKY SPORT (canale 252) e INFINITY+ e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Viktoria Plzen-Bayern (Champions League) – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e INFINITY+ e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Tottenham-Eintracht (Champions League) – SKY SPORT (canale 254) e INFINITY+ e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Sporting-Marsiglia (Champions League) – SKY SPORT (canale 255) e INFINITY+ e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Leverkusen-Porto (Champions League) – SKY SPORT (canale 256) e INFINITY+ e in streaming su NOW e Sky Go

LEGGI ANCHE:

Champions League, la Juventus si qualifica se….L’ultima sconfitta inguaia i bianconeri



Champions League, il Milan si qualifica se…Un’altra sconfitta con il Chelsea mette in discussione tutto