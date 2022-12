Ronaldo lascia i Mondiali? Il comunicato della Federazione portoghese e la sua collaborazione contro la Juventus

Ronaldo lascia i Mondiali: notizia per ora smentita da parte della Federazione portoghese. Intanto, vecchi rapporti con la Juve ritornano.

Ronaldo lascia i Mondiali? Al momento la notizia non solo non trova fondamenta ma è stata anche smentita con tanto di comunicato ufficiale da parte della federazione portoghese. Intanto, il calciatore potrebbe mettere ancora di più in difficoltà la Juventus.

Ronaldo lascia i Mondiali? Il comunicato della Federazione portoghese

Secondo le notizie degli ultimi giorni circolate, Ronaldo avrebbe minacciato di lasciare il Mondiale in Qatar. Una voce che però non ha trovato fondamento, almeno secondo il comunicato diffuso dalla federazione portoghese.

“Una notizia rilasciata questo giovedì ha riportato come Cristiano Ronaldo abbia minacciato di lasciare la Nazionale nel corso di una conversazione con il Commissario Tecnico Fernando Santos. La FPF chiarisce che il capitano della Nazionale, Cristiano Ronaldo, in nessun momento ha minacciato di lasciare la squadra durante la campagna in Qatar. Cristiano Ronaldo costruisce ogni giorno una storia unica al servizio della Nazionale e del Paese che va rispettata e che attesta l’indiscutibile grado di impegno verso la Nazionale.

Infatti, il livello di impegno del giocatore più titolato del Portogallo è stato ancora una volta dimostrato – se ce ne fosse bisogno – nella vittoria contro la Svizzera negli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2022. La Nazionale – giocatori, allenatori e staff della FPF – è, come dal primo giorno, pienamente impegnata ed entusiasta nel costruire quella che il Paese vuole sia la migliore partecipazione di sempre del Portogallo a una Coppa del Mondo”.

La sua collaborazione contro la Juventus

Nelle ultime ore si parla anche di un’altra questione che riguarda sempre Ronaldo. La sua posizione che inguaierebbe ancora di più la Juventus. Il campione portoghese rivendica una parte dello stipendio di quando militava nel club bianconero. Si tratta anche di una cifra importante: ben 19,9 milioni di euro. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i legali del portoghese avrebbero tra le loro mani una scrittura priva a prova di tutto ciò.

