Al Thani a Napoli e i tifosi azzurri sognano: lo sceicco è a bordo del suo mega yacht

Al Thani a Napoli con il suo mega yacht. Lo sceicco è in questi giorni in vacanza a Napoli ma i tifosi sognano l'acquisto del club azzurro.

Al Thani a Napoli: lo sceicco, già proprietario del Paris Saint Germain, è in questi giorni con il suo grande e lussuoso yacht nelle acque napoletane. In queste ore, i tifosi azzurri stanno sognando per un possibile interessamento dello sceicco per il club azzurro.

Al Thani a Napoli e i tifosi azzurri sognano

Tamim bin Hamad Al Thani, emiro del Qatar e proprietario, di fatto, del Paris Saint Germain, è alle porte di Napoli o meglio è nelle acque di Ischia con il suo mega yacht.

La sua presenza ha fatto immediatamente sognare i tifosi del Napoli riguardo un possibile interessamento al club di Aurelio De Laurentis.

C’è un altro particolare che sta infiammando i tifosi partenopei: lo sceicco ha commentato la foto della presentazione della SSC Napoli di Mathias Olivera con la scritta “Loading…”. Tuttavia, dopo un poco di tempo, il commento con la foto sono stati rimossi senza un reale motivo che si possa spiegare per adesso.

C’è da segnalare che orami da mesi molti cronisti sportivi napoletano scrivono di un interessamento dello sceicco per il Napoli, anche se mai sono arrivate conferme.

Lo sceicco è a bordo del suo mega yacht

Lo sceicco Al Thani si trova ufficialmente sulle coste napoletane per vacanza con il suo mega yacht da 250 milioni di euro e grande 133 metri di solo lusso. “Quel che è certo è che la sua presenza fotografa un interesse sempre crescente del turismo altospendente per Ischia e per le altre isole partenopee”, sottolinea Marco Bottiglieri, coordinatore di AssoTurismo Confesercenti Campania.

