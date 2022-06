Calcio, sesso e amore: nuovi flirt nelle Baleari

Il calcio e l’amore, o forse sarebbe meglio dire il sesso... vanno sempre più a braccetto tra nuovi flirt e storielle scabrose. Come al solito i particolari succulenti e soprattutto piccanti non mancano. E allora True News – come ogni mese – ha deciso di scoperchiare per i suoi lettori i segreti più nascosti e più intimi dei protagonisti di chi gravita intorno al mondo del pallone (e delle loro dolci metà….) per raccontarvi i retroscena più divertenti e pruriginosi.

Mettevi comodi…

Un famosissimo influencer italiano sta provando a buttarsi nel pallone

Il mondo del calcio, si sa, è aperto a tutti e può rendere ricchi facilmente. Ecco perché c’è un famosissimo influencer italiano che sta provando a buttarsi nel pallone nelle vesti di agente-intermediario. Tanto che sulle spiagge di Formentera si è lanciato in pressing su decine di giocatori di Serie A presenti, collezionando magre figure. L’unico per ora a retta alla star del web è un giovane attaccante dell’Under 21 di proprietà di una big…

Una nuova coppia glamour sulle spiagge iberiche

Sempre sulle spiagge iberiche non sta passando inosservata una nuova coppia glamour. Lei vanta una passato alla corte di Maria De Filippi a Uomini&Donne: lui per tanti anni è stato protagonista in Serie A indossando anche la maglia della Lazio. Un amore che fa rumore visto che lui avrebbe mollato su due piedi la moglie per le morettona influencer… Sempre sulla Isola del calcio c’è in vacanza un portiere di Serie A che ha detto no a una ricca proposta dalla Ligue1.

Meglio andare in una neopromossa di Serie A per restare vicino alla fidanzata showgirl che vive a Milano. Non sia mai, parafrasando un celebre slogan di Massimo Boldi, che gliela ciulino…

Nel mare spagnolo capita pure di innamorarsi. A tal proposito c’è una influencer italiana che ha fatto perdere la testa a un difensore di un top club spagnolo. Tanto che lui avrebbe già chiesto al suo procuratore di trovare squadra in Italia per provare ad avvicinarsi alla sua bella.

Ci riuscirà?

Il binomio calcio&televisione va di moda nelle Baleari

Tanto che raccontano i bene informati che la compagna di un difensore abbia “barattato” con un noto agente la procura del fidanzato in cambio di un posticino in una nota emittente televisiva… A proposito di agenti: c’è un procuratore famosissimo che da qualche tempo fa coppia fissa con Laura Cremaschi. I due già convivono e qualcuno racconta possano fare il grande passo l’anno prossimo.

Sarà vero? Vedremo… Da Formentera spostiamoci di qualche chilometro per sbarcare a Ibiza dove nei giorni scorsi si è celebrato, con tanto di party pantagruelico, il compleanno di Marco Borriello. Si sussurra che l’impenitente playboy abbia messo nel mirino una mora conduttrice televisiva sportiva presente alla festa. Sarà andato in gol? Ve lo racconteremo nella prossima puntata…