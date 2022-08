Acerbi all’Inter: l’unica strada possibile per entrambe. La Lazio apre al prestito

Acerbi all’Inter: la pista si fa sempre più caldo perché potrebbe concretizzarsi una possibile operazione che può andare bene a tutte le parti in causa. Ci potrebbero essere novotà già nel prossimo weekend con il difensore che raggiungerebbe volentieri il suo ex allenatore. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio hanno verificato l’impossibilità di strappare un prestito dal Borussia Dortmund del difensore Manuel Akanji. Intanto, il giovane Casadei è volato a Londra sponda Chelsea: “Sono prontissimo a cominciare”, ha dichiarato il giovan attaccante ai microfoni di TMW

Acerbi all’Inter: l’unica strada possibile per entrambe

“Ci manca solo un vice De Vrij, dobbiamo coprire il buco lasciato dall’addio di Ranocchia”, le parole di Simone Inzaghi sono state chiare. L’Inter siccome ha perso Ranocchia parametro zero, deve fare un’entrata a prezzi contenuti. Il nome circolato con insistenza è stato quello di Manuel Akanji, la scelta più costosa e quindi non percorribile. Ecco che torna di moda il nome di Francesco Acerbi, ormai un separato in casa biancoceleste.

Il difensore raggiungerebbe volentieri il suo ex allenatore Inzaghi per mettersi a disposizione anche come vice De Vrij.

La Lazio apre al prestito

La posta Acerbi potrebbe diventare concreta nei prossimi giorni e magari anche chiudersi. Questo perché la Lazio ha aperto al prestito e dunque sarebbe una possibile operazione percorribile per Marotta che vuole regalare un difensore a Inzaghi. Per Acerbi non sarebbero pervenute molte offerte, l’ultima quella più concreta del Monza a Luglio ma rifiutata perché il difensore vuole giocare ancora in squadre di primo livello e possibilmente sempre in Serie A.

Si parla di un’offerta dall’estero del West Ham ma l’intenzione per ora è rimanere in Italia. Intanto, Cesare Casadei passa al Chelsea con un accordo chiuso tra l’Inter e il club inglese sulla base di 15 milioni di euro + 5 di bonus.

