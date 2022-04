Aria di primavera, nuovi flirt nel mondo del calcio

Ci eravamo presi una piccola pausa nel mese di marzo, ma l’arrivo della primavera ha reso decisamente frizzantina l’aria facendo esplodere nuove passioni. Il calcio e l’amore, o forse sarebbe meglio dire il sesso…, vanno sempre più a braccetto tra nuovi flirt e storielle scabrose. Come al solito i particolari succulenti e soprattutto piccanti non mancano. E allora True-News.it ha deciso di scoperchiare i segreti più nascosti dei protagonisti del mondo del pallone (e delle loro dolci metà….) per raccontarvi i retroscena più divertenti e pruriginosi.

Mettevi comodi…Partiamo da quella biondissima modella che ha scaricato un giocatore di proprietà dell’Inter per trovare rifugio tra le possenti braccia di un calciatore del Bologna. Vatti a fidare dei colleghi, verrebbe da dire…

Due single si giocano il cuore di una giovane conduttrice

Entrambi giovani e single, due calciatori si stanno contendendo il cuore di una giovane conduttrice, molto sponsorizzata ai piani alti del mondo del pallone. In pole sembrava esserci quel giocatore famosissimo che veste la gloriosa maglia bianconera…

E invece – come accaduto sul campo nel derby d’Italia – negli ultimi giorni ci sarebbe stato il sorpasso da parte di un elemento nerazzurro. Galeotto il weekend a Montecarlo durante la sosta per le nazionali…

Il noto conduttore “Asso pigliatutto”

C’è poi un noto conduttore televisivo che nelle redazioni che frequenta (ha bazzicato in più di una…) sarebbe stato ribattezzato “Asso pigliatutto” visto che non ne se ne perderebbe una tra giovani giornaliste e vallette.

Tutte tampinare e (quasi) tutte conquistate! Difficile non cascare nella sua rete…

Ancora calcio e televisione…

Restiamo nel connubio calcio-televisione per raccontarvi un’altra storiella gustosa. Protagonista una ex gieffina che avrebbe intrecciato una torbida relazione sotto le lenzuola con un calciatore fidanzatissimo, che gioca in una squadra milanese. I due hanno, da circa un mese, incontri settimanali clandestini caratterizzati solo da feroci amplessi. Zero legami e tantomeno voglia di una relazione da parte di questa “coppia”.

I due agli amici comuni si sono definiti “Friends with benefit”. Avete capito di chi si tratta?

Le figlie degli ex calciatori e le notti milanesi

Non solo donne del mondo dello spettacolo: ci sono anche le figlie degli ex calciatori di successo ad animare le notti milanesi. Una di loro, figlia di un ex giocatore dell’Inter, ha una storia lontano dagli occhi indiscreti mediatici e soprattutto dai social (zero post pubblicati insieme nonostante la frequentazione vada avanti ormai da mesi…) con un calciatore del Genoa.

Resta avvolto nel mistero il motivo per il quale i due non siano, volutamente, mai usciti allo scoperto. Che lei abbia paura della reazione di papà?

La fotografa/influencer e il noto terzino

Infine il curioso caso di una fotografa/influencer di successo che negli anni aveva ripetuto come un mantra lo slogan “Non mi fidanzerò mai con un calciatore”. Peccato che alla soglia dei trent’anni la bella morettina sia capitolata, tanto da vederla passeggiare in centro mano nella mano con il suo lui, che di mestiere gioca a calcio.

Per la precisione fa il terzino e non è italiano. Gli indizi ve li abbiamo dati: ora tocca a voi indovinare di chi si tratta.