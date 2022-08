Ambra Angiolini parla di Renga e del matrimonio fallito. Allegri ha una nuova fiamma

Ambra Angiolini ha parlato in una lunga intervista della sua vita privata. L’attrice è ritornata sulla fine del rapporto con Francesco Renga ma ha parlato anche della sua nuova avventura a X-Factor. Intanto, Massimiliano Allegri ha una nuova fidanzata.

Ambra Angiolini parla di Renga e del matrimonio fallito

Ambra Angiolini ha parlato della sua vita personale: “Mi piace essere raccontata come una che sa rinascere dalle sue ceneri, più che altro sentimentali”.

In una lunga intervista concessa a Vanity Fair ricordato il fallimento con Renga: “Io non ho bisogno per forza di un amore per stare bene, né la fine di un amore per stare male. L’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco, il padre dei miei figli. Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme.

Solo da quella cosa ho dovuto risorgere, per tutto il resto non c’è nessuna resurrezione”. Oggi l’attrice e showgirl fa sapere: “In questo momento il cuore mi batte a prescindere. Sono felice e mi diverto senza pensare al grande amore. E questo non mi sembra un delitto”.

Sulla sua nuova avventura a X-Factor: “Mi sa che è una cosa che mi sta cambiando. Lo so che è una frase abusata ma ho la forte sensazione che sia proprio così.

È una delle cose più entusiasmanti e terrorizzanti che abbia mai fatto. Mi sono sentita idiota, intelligentissima, in crisi per dover dire un ‘no’“.

Allegri ha una nuova fiamma

Intanto, Massimiliano Allegri è stato fotografato dal settimanale Chi a Lugano, mano nella mano con la sua nuova fiamma. Si tratta di Nina Lange Barresi, una consulente finanziaria dal fisico statuario, occhi scuri e capelli molto lunghi, residente in Svizzera. La sua compagna, proprietaria di una società di consulenza manageriale, ha un profilo social privato. L’allenatore della Juventus è stato legato ad Ambra Angiolini dall’ottobre 2017 fino a quello del 2021.

